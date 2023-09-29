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Yerel Kapalıçarşı’yı su bastı, esnaf ve halk zor anlar yaşadı
Yerel

Kapalıçarşı’yı su bastı, esnaf ve halk zor anlar yaşadı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 14:13:00 -
Kapalıçarşı’yı su bastı, esnaf ve halk zor anlar yaşadı

Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Fatih’te bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı.

Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Fatih’te bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle Fatih’te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı.
Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Kapalı Çarşı içerisinde ve çevresinde bulunan bazı iş yerlerini su baskını nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

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