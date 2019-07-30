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Kapalıçarşı'da altın

30 Temmuz 2019 Salı 17:32
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,54 azalışla 255,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.701,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 255,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,40 256,60 255,00 255,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.690,00 1.711,00 1.680,00 1.701,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,80 237,80 232,60 236,60
Lira(Tam) Ziynet 1.651,00 1.671,00 1.642,00 1.662,00
Yarım Ziynet 826,00 836,00 821,00 831,00
Çeyrek Ziynet 413,00 418,00

 410,00 416,00

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:32
  1. Kapalıçarşı'da altın

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