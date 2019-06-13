Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın13 Haziran 2019 Perşembe 17:21
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,81 artışla 252,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.685,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 artarak 252,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|248,00
|248,20
|252,50
|252,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.634,00
|1.655,00
|1.664,00
|1.685,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|226,20
|230,20
|230,20
|234,20
|Lira(Tam) Ziynet
|1.597,00
|1.617,00
|1.626,00
|1.646,00
|Yarım Ziynet
|799,00
|809,00
|812,00
|823,00
|Çeyrek Ziynet
|399,00
|404,00
|407,00
|412,00
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