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Kapalıçarşı'da altın

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.473,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)220,00220,20222,30222,50
Cumhuriyet Ata Lira1.450,001.471,001.452,001.473,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)200,00204,00201,00205,00
Lira(Tam) Ziynet1.417,001.437,001.419,001.439,00
Yarım Ziynet708,00718,00709,00719,00
Çeyrek Ziynet354,00359,00355,00360,00


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
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