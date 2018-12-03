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Kapalıçarşı'da altın

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:15
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını 1.396,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)203,4203,6208,7208,9
Cumhuriyet Ata Lira1.340,0 1.361,0 1.375,01.396,0
22 Ayar Bilezik(Gr.)185,5 189,52190,30194,30
Lira (Tam) Ziynet1.310,0 1.330,0 1.344,01.364,0
Yarım Ziynet655,0 665,0 672,0682,0
Çeyrek Ziynet327,0332,0336,0341,0

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:15
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