Kapalıçarşı'da altın
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 477,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 774,00 lira, Cumhuriyet altını 3.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 477,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|474,30
|474,50
|477,50
|477,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.126,00
|3.147,00
|3.147,00
|3.168,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|432,70
|436,70
|435,00
|439,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.055,00
|3.075,00
|3.075,00
|3.095,00
|Yarım Ziynet
|1.527,00
|1.537,00
|1.538,00
|1.548,00
|Çeyrek Ziynet
|764,00
|769,00
|769,00
|774,00