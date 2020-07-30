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Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:02:04 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı arifesi nedeniyle öğlene kadar işlem yapılan Kapalıçarşı'da, 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 439,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 712,00 lira, Cumhuriyet altını 2.915,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 439,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 437,60 437,80 439,00 439,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.884,00 2.905,00 2.894,00 2.915,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 399,00 403,00 400,50 404,50
Lira(Tam) Ziynet 2.818,00 2.938,00 2.828,00 2.848,00
Yarım Ziynet 1.409,00 1.419,00 1.414,00 1.424,00
Çeyrek Ziynet 705,00 710,00 707,00 712,00

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