Kapalıçarşı hareketli günlerine geri dönüyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta kapanan ve 1 Haziran'da yeniden kapılarını açan Kapalıçarşı'yı günde ortalama 20 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, pandemi sürecindeki çalışmaları ve gelecekle ilgili hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Tarihi çarşının 559 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın tarihte ilk kez böyle bir salgın nedeniyle uzun süre kapandığını söyledi. Pandemi önlemleri kapsamında Kapalıçarşı'ya sadece Kılıççılar ve Mercan kapılarından giriş yapıldığını anlatan Kurtulmuş, çarşı yönetimi ve esnafın hayatının kısa zamanda normale dönmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Kapalıçarşı'yı geçen yıl 42 milyon kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu, aylık 3,5 milyon ve günde 150 bin kişi eder. Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'ta kapanan ve 1 Haziran'da kapılarını açan Kapalıçarşı'da şu anda ortalama günlük 20 bin ziyaretçi 20 bin çalışan olmak üzere toplam 40 bin kişi bulunuyor. Dolayısıyla çarşıda pandemi sürecinde ziyaretçi sayısı düşmüş vaziyette. Kapalıçarşı'ya turistlerin de gelmesiyle yüksek doluluk oranını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Pandemi sürecinde de ziyaretçi sayısının yılda 35 milyonun altına düşmeyeceğine ve daha da artacağına inanıyoruz."

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlar esnafı sevindirdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararların Kapalıçarşı'da esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getiren Fatih Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 65 yaş üzeri, 18 yaş altına rahatlık ve serbestlik getiren kademeli geçiş uygulamasıyla esnaf, çalışanlarımız ve ziyaretçilerimizin de Kapalıçarşımıza eski rağbeti göstereceği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, Bilim Kurulumuza, Kapalıçarşı yönetim kurulu başkanı olarak tüm Kapalıçarşı esnafı olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Yerinde ve isabetli kararlardır. Düğün mevsimi de açılacak, yurt dışından gelen turistler de ziyarete başladıkları vakit, inşallah Kapalıçarşı olarak turizm sezonunu kaçırmamış olacağız."

- Kapalıçarşı'da 7 esnaf Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kurtulmuş, çarşıda 2 bin 486 dükkan ve 20 bin civarında çalışan olduğunu bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden 7 kişinin de kronik rahatsızlığı bulunan 60-70 yaş üzeri esnaf olduğunu belirten Kurtulmuş, "Hepsini rahmetle anıyorum. Biz ailelerine taziyelerde bulunduk. Ateş düştüğü yeri yakar. Gerçekten çok üzüldük." diye konuştu.

- Çarşıda hijyen tedbirleri

Kapalıçarşı'da normalleşme döneminde dezenfekte, hijyen ve tedbirler kapsamında yoğun çalışmaların devam ettiğini anlatan Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:

"Çarşı'da ortak alanlarda klima olmadığı için camlarla doğal havalandırma yapılıyor. Ziyaretçileri Çarşı'ya ateşlerini ölçüp alıyoruz ve maskesiz kimse içeri giremiyor. Kapalıçarşı'da şu anda 22 kapının 10'u açık olarak hizmet veriyor. Kademeli, rahatlatma ve normalleşmeyi sağlıyoruz. İnşallah bunu da yakalayacağımıza eminiz. Anonslar ve dükkanlara dağıtılan bildiri ve el afişleri ile sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Dükkanlar ufak olduğu için 3 saatten fazla müşteri bulunmuyor. En fazla bir iki müşteri kabul edilebiliyor. Her hafta çarşamba akşamları Kapalıçarşı dezenfekte oluyor. Her sabah da dezenfekte ve temizlik işleri mutlaka yapılıyor. Kapalıçarşı bizim göz bebeğimiz, başından beri süreci takip ettik. İnşallah bu şekilde devam edecektir."

- Kapalıçarşı e-ticarete açılıyor

Fatih Kurtulmuş, pandemi sürecinde e- ticaretin esnaf için alternatif olduğunun da altını çizdi. Kuyum ve halının daha çok müşterilerin birebir görerek ve dokunarak almak istedikleri ürünler olduğuna değinen Kurtulmuş, "Şu anda dijital platformlardan bir tanesiyle anlaşma ve sözleşme de imzaladık. Kapalıçarşı'da e-ticaret yolunu açtık. Esnafa bu konuda teknik ve pazarlama eğitimleri verildi. Dolayısıyla bir kısım esnaf buraya yöneldi." dedi.

Valiliğin destekleriyle Kapalıçarşı'nın tavanları, beden duvarları ve yerlerinin restore edileceğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Restorasyon çalışmaları için Valiliğimiz 27,5 milyon lira ödemeyi müjde olarak verdi. 2,5 milyon lira Fatih Belediyesi veriyor ve 40 milyon da Kapalıçarşı'dan toparlanacak. Valilik daha önce çatımızı, İSKİ de atık ve temiz su kanallarını değiştirme işini üstlenmişti. Son derece başarılı bir şekilde tamamladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah restorasyon sürecini de sağlık ve güvenle yürütüyor olacağız. Tarihi miras olarak günümüze ulaşan yapıyı bizden sonraki jenerasyonlara, sağlıklı ve restore edilmiş şekilde, teslim etmeyi düşünüyoruz. Bu bizim vazifemiz ve bunun farkındayız."



