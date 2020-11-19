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Aktüel Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi
Aktüel

Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:52:37 -
Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde havadan fotoğraf çekimi yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

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