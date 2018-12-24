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Kapalı alanlar mikrop kaynıyor!

Kalabalık ortam her zaman bulaşıcı mikrop tehlikesi taşır.

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:48
Kapalı alanlar mikrop kaynıyor!

İlgilisi, daha fazla müşteri çekebilmek için, mümkün olan titizliği, temizliği gösteriyor. Siz de gezip dolaşırken bunu o ışıltı altında görüyorsunuz. Fakat ışıltı sizi yanıltmasın. Kalabalık ortam her zaman bulaşıcı mikrop tehlikesi taşır. Tıpkı hastane ziyaretlerinde yaptığınız gibi dikkatli olmalısınız ve oraya bıraya dokunmamalısınız. Alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenlerin tuttuğumuz yerlerinde bazı zararlı maddeler olabilir. Binlerce insan tutunuyor onlara.. Onlar arasında nice hastası, hasta olduğundan haberi bile olmayanı var. Ayrıca halka açık yerlerde kötü niyetli şahısların; hepatit ve türevleri, AIDS gibi bulaşıcı hastalık dağıtma girişimleri sosyal sağlık tehdidi oluşturuyor. Bu sebeple dikkat etmemiz gerek

- Sinema, tiyatro, konser salonu gibi kalabalık izleyici kitlesine sahip kapalı alanlarda, bizlere ayrılan koltuklara oturmadan önce ışıklar henüz yanıyorken koltuklarımızın üzerini kontrol etmeliyiz.

- Halka açık ankesörlü telefonları kullanırken jetonumuzu geri alırken jeton iade gözüne elimizi dikkatlice kontrol ederek sokmalıyız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:00
  1. kapalı alanlar
  2. mikrop yuvaları

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