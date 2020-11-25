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Aktüel Kapadokya'yı andıran 2 bin yıllık antik kentte sonbahar güzelliği
Aktüel

Kapadokya'yı andıran 2 bin yıllık antik kentte sonbahar güzelliği

Kilistra Antik Kenti vadisindeki sonbaharın renk cümbüşü büyülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:56:23 -
Kapadokya'yı andıran 2 bin yıllık antik kentte sonbahar güzelliği

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde, oluşumuyla Kapadokya'yı andıran Kilistra Antik Kenti, vadisindeki sonbaharın renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kilistra Antik Kenti, 2 bin yıllık geçmişi, kayalara yapılmış oyma kilise ve şapelleri, sarnıç ve su kanallarıyla Orta Çağ'ın izlerini taşıyor.

Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi sınırı içinde, Kapadokya'daki gibi lav yığılmalarıyla meydana gelen volkanik arazi üzerine kurulu Kilistra Antik Kenti, tarihi ve coğrafi güzelliğinin yanı sıra sonbaharda da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Sonbaharın son anlarının yaşandığı bugünlerde yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı Antik Kent'teki yapılar, etrafındaki ağaçlarla eşsiz güzelliklere kucak açıyor.

Köprüleri, sarnıçları ve ibadethaneleriye görenleri büyüleyen Kilistra, tarihi mirası ve coğrafi güzelliklerinin yanı sıra sonbaharda bitki örtüsünün renk değiştirmesiyle ziyaretçilerine mevsimin tüm güzelliklerini yaşatıyor.

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