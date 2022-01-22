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Gündem Kapadokya’da 'kar' alarmı
Gündem

Kapadokya’da 'kar' alarmı

Meteorolojinin uyarıları sonrasında bu akşam beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir İl genelinde ekipler teyakkuz durumuna geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 17:13:00 -
Kapadokya’da 'kar' alarmı

Nevşehir'de bu akşam kent merkezlerinde de başlaması beklenen kar yağışı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Nevşehir'de beklenen yoğun kar yağışına karşı AFAD, Nevşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesi, vatandaşlarımızın ve Kapadokya Bölgesini ziyaret eden turistlerin huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri, karayolları ulaşım ağının açık tutulması için; İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerini ziyaret ederek alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı.

Başta Karayolları ekipleri olmak üzere, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle her hangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için 7/24 esasına göre görev yapıyor.

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