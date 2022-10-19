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Yerel Kapadokya'da balon kazasında 2 turist ölmüştü! Pilot tutuklandı
Yerel

Kapadokya'da balon kazasında 2 turist ölmüştü! Pilot tutuklandı

Kapadokya'da sıcak hava balonunun yere sert iniş yapması sonucu balondan düşen 2 turistin ölmüştü. Kaza sonrası balon pilotu tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 10:01:00 -
Kapadokya'da balon kazasında 2 turist ölmüştü! Pilot tutuklandı

Kentte dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.

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