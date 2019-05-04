Kapadokya Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Kapadokya Üniversitesi personel alımları ne zaman? Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Kapadokya Üniversitesi akademik personel alımı son dakika ne zaman? Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Kapadokya Üniversitesi KBB alanında uzman, Doçent Öğretim Üyesi alınacağını açıkladı. Peki Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.

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