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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kapadokya Üniversitesi ilanla duyurduğu bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca açık bulunan kadrolara öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:54:00 -
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını   sağlamış   olmak   şartıyla   üniversitemiz   web   sitesinde   belirtilen   evrakları   süresi içerisinde  Üniversite  Meydanı,  No:  2,  Mustafapaşa,  Ürgüp/Nevşehir’de  bulunan  Üniversitemiz rektörlüğüne  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  Başvuru  dosyasında  eksik  belge  olması  halinde, adayın  başvurusu  değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Kişi  bundan  doğan  bir  hak  iddia  edemez. Başvurular 12.03.2022  tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta  ile  yapılan  müracaatlar  kabul  edilmeyecektir.  Başvurular  şahsen  yapılacaktır.  Bir  kişi birden  fazla  kadroya  başvuramaz.  Başvuru  için  gerekli  belgelere  üniversitemiz  web  sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.

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