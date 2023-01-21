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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 14:00:00 -
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kapadokya Üniversitesi ilandaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 20.01.2023
Son Başvuru Tarihi : 03.02.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.02.2023
Sınav Tarihi : 06.02.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.02.2023
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

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