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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi akademik kadro alıyor
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi akademik kadro alıyor

Kapadokya Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 13:38:00 -
Kapadokya Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 08.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 22.10.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 23.10.2021

Sınav Tarihi : 25.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.10.2021

Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa- Ürgüp/Nevşehir 50420

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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