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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 4 Öğretim Üyesi alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:10:00 -
Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kapadokya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili  maddeleri  ile  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16.02.2021 olan ilanın ayrıntılı bilgileri için TIKLAYINIZ

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