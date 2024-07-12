Kaosun üç atlısı! Yine bildik teraneleri sıraladılar

Bercan Tutar, NATO'nun 75. yıl zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasını eleştirdi. Tutar, Biden'ın Gazze'deki İsrail soykırımını görmezden gelip, dikkatleri Ukrayna'ya çekmeye çalıştığını belirtti. NATO'nun, ABD'nin emperyalist politikalarına hizmet ettiğini vurgulayan Tutar, Gazze'de yaşanan insanlık dışı vahşeti dile getirdi. Tutar, İsrail'in barbar saldırılarına karşı dünya liderlerinin sessizliğini eleştirdiği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"ABD'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. yıldönümü için bir araya gelen 32 üye ülke elbette dünyaya aynı gözlüklerle bakmıyor. En azından Başkan Erdoğan'ın ve Macar Başbakan Viktor Orban'ın emperyal merkezden farklı tutumlarını dost düşman herkes biliyor. Ancak bir iki üyenin muhalif tutumu ittifakın kuruluş amacını, hedeflerini, genel gidişatını ve mahiyetini maalesef değiştirmiyor.

Bu bağlamda zirvenin açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, yine bildik teraneleri sıraladı. Gazze'deki barbar soykırım saldırılarıyla dünyanın ve insanlığın en büyük düşmanı olduğunu kanıtlayan Siyonist İsrail rejimi dururken Biden, dikkatleri Ukrayna'ya ve Rusya'ya çekmek için yırtındı. Oysa artık mızrak çuvala sığmıyor. Güneş balçıkla sıvanmıyor. İnsanlık tarihinin en ahlak dışı vahşetinin işlendiği Gazze'den bahsetmemek nasıl bir sadizmdir?

Oyun oynarken, su ya da ekmek kuyruğundayken, anne kucağındayken, uyurken, koşarken veya sığındıkları yerlerde korkuyla beklerken terör devleti İsrail'in üzerlerine yağdırdığı iki üç tonluk bombalarla insanın bakmaya ve koklamaya kıyamadığı meleksi bedenleri paramparça olan on binlerce çocuğu görmezden gelmek için insanın psikopat olması gerekir.

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Çünkü ancak seri katiller böylesi bir vahşete sırt çevirir. Bu tavır her şeyden önce gücün ve ruhun bayağılığıdır. Zira buradaki bilinçli görmezden gelme stratejisi aslında suç ortağı olduğu bu barbarlığı perdelemeye çalışma ahlaksızlığıdır.

Ancak kimi kuvözde, kimi emzikli, kimi sütten yeni kesilmiş, kimi emekleyen, kimi de daha yeni yürümeye ve koşmaya başlamış masum bebek ve çocuklara yönelik bu insanlık dışı hunharlığı hiçbir güç ve sinsi çaba, ne yapsa da unutturamaz. Hafızalardan silemez.

Zaten Amerikalıların 'Soykırımcı Joe' lakabını taktığı ABD'nin Siyonist Başkanı da her şeyin farkında. Bu yüzden NATO zirvesinin açılış konuşmasında insanlığın ve dünyanın aklıyla alay edercesine Gazze Kasabı Netanyahu dururken Rus lider Putin'i hedef gösterdi. Gazze yerine Ukrayna'yı öne çıkardı.

1949'da kurulan NATO'nun barış ve istikrar sağlamada 'tarihin en başarılı birliği' olduğu nakaratını tekrarladı.

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Oysa NATO, bir barış ve savunma paktı olmaktan çok bir kaos aparatıdır. Özellikle de üye ülkelerin iç ve dış siyasetine müdahale ederek onları Amerikan emperyalizminin ihtiyaçlarına hizmet edecek kıvama getirmek amacıyla darbe yapan, iç savaş çıkaran, ekonomik ve ideolojik krizlerin tohumlarını eken bir askeri ve psikolojik harp aygıtıdır.

ABD Başkanı'nın açıklamalarından da bir kez daha gördük ki NATO üye ülkeleri savunmaktan ziyade her yönüyle Siyonizm'e hizmet eden Batılı sömürgeciliğin en etkili ideolojik ve askeri taşeronudur.

Dolayısıyla NATO'culuk ve Amerikancılık demek Siyonizm demektir. Çünkü Siyonistler, Kızılderililere ve Afrikalı siyahilere yönelik geçen yüzyıllardaki soykırımcı Avrupa ve Amerikan yerleşimci sömürgeciliğini günümüzde Filistinlilere karşı devam ettiriyor.

Bu nedenle İsrail her açıdan sömürgeci Batı'nın devam eden soykırımcı tarihidir. İşte bu yüzden Siyonistler, NATO ve ABD, dünyayı olduğu gibi kabul edemiyor. Birileri onlara hadlerini bildirene kadar da kaostan vazgeçmeyecekler."