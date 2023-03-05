  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihini ve yerini açıkladı: İsmail Saymaz'dan Ersan Şen bombası

Önce bak aynaya sonra çık ortaya! Küfürbaz Müjdat'tan Akşener'e üslup dersi

Futbolcular birbirine girdi! Bursasporlular, Amedsporluları...

Türkiye, Japonya ihracatında rekor: Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefi büyüdü! 500 milyon dolar rakamı

KADEM üyesi AK Partili, Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yaktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan örnek göstermişti... Yıl sonunda tamamlanacak!

Millet ittifakına kötü haber! YSK'dan son dakika seçim açıklaması! 11 ilde incelemeler tamamlandı

Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının nedeni belli oldu! İmamoğlu tarafından satıldı

Masum değiller! CHP'li Tanju Özcan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a pazarlık tepkisi

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Ülkeye sızmaya çalışırken yakalandı
Siyaset Kaostan besleniyorlar! Tribünleri provoke eden Zafer Partisi'nden 'Beyaz Toros' paylaşımı
Siyaset

Kaostan besleniyorlar! Tribünleri provoke eden Zafer Partisi'nden 'Beyaz Toros' paylaşımı

Bursaspor-Amedspor maçında tribünleri provoke eden Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından 'Beyaz Toros' paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 20:43:00 -
Kaostan besleniyorlar! Tribünleri provoke eden Zafer Partisi'nden 'Beyaz Toros' paylaşımı

 Yeniakit.com.tr 

Kaos ve kargaşa ortamından beslenen Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi, şimdi de ırkçılığını Kürt vatandaşlar üzerinde göstermeye başladı.

Bursaspor-Amedspor tribünlerini provoke eden Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından Beyaz Toros paylaşımı yapıldı.

"Vatanına göz dikeni ez oğlu' Biz geldik, siz neredesiniz?" yazılı pankartla stada gelip, sosyal medya hesabından taraftarları provoke eden Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı üyeleri, son mesajında da alaycı ifadeler kullanarak şunları yazdı:

Renault Toros, 1989-2000 yılları arasında Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında, yıllarca Bursasporlu ve Bursalı işçi ve emekçiler tarafından üretilmiş bir otomobil markasıdır. Bu bağlamda Bursaspor tribünlerinde Beyaz Toros pankartı açılması gayet doğaldır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23