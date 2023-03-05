Kaostan besleniyorlar! Tribünleri provoke eden Zafer Partisi'nden 'Beyaz Toros' paylaşımı

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Kaos ve kargaşa ortamından beslenen Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi, şimdi de ırkçılığını Kürt vatandaşlar üzerinde göstermeye başladı.

Bursaspor-Amedspor tribünlerini provoke eden Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından Beyaz Toros paylaşımı yapıldı.

"Vatanına göz dikeni ez oğlu' Biz geldik, siz neredesiniz?" yazılı pankartla stada gelip, sosyal medya hesabından taraftarları provoke eden Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı üyeleri, son mesajında da alaycı ifadeler kullanarak şunları yazdı:

Renault Toros, 1989-2000 yılları arasında Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında, yıllarca Bursasporlu ve Bursalı işçi ve emekçiler tarafından üretilmiş bir otomobil markasıdır. Bu bağlamda Bursaspor tribünlerinde Beyaz Toros pankartı açılması gayet doğaldır.

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