Kaosçuların gezi özlemi ‘depreşti’

Tek hedefleri Türkiye’de karışıklık çıkarmak olan Türkiye karşıtları Gezi’de ağaçları bahane etmişti. Aynı Türkiye düşmanları, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü bahane ederek Türkiye genelinde sokak eylemleri organize etmeye çalışıyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, FETÖ, DHKP-C, MLKP ve marjinal sol gruplar, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri Türkiye geneline yayabilmek için Ankara’da Çankaya Belediyesi, İstanbul Kadıköy Rıhtım, İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi gibi merkezi noktaları seçerek halkı sokaklara dökmeye çalışıyor. Gezi kalkışmasında ağaçları bahane ederek eylem yapan grupların arasına karışan provokatör siyasetçiler yine ön saflarda yer almaya başladı. HDP’li Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile birlikte üniversite kampüsü çevresinde kamera kaydı yaparak polisleri fişleyip hedef göstermeye çalıştı. Gezi kalkışması sırasında da HDP ve CHP milletvekilleri ön saflarda yer alarak polislere karşı öğrencileri kışkırtmak için çaba sarf etmişlerdi.

FETÖ’den kışkırtma eylemi!

Terör örgütü FETÖ’nün firari teröristleri de sosyal medya hesaplarından Türkiye’yi karıştırmak için harekete geçti. Örgütün sözde gazetecileri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çeşitli video ve fotoğraflarla, gözaltına alınan öğrencilere orantısız güç kullanılmış gibi göstermeye çalışarak Türkiye genelinde eylem çağrısı yaptılar. 15 Temmuz kanlı darbesinde başarılı olamayınca soluğu yurtdışında alan FETÖ’cülerden firari Emre Uslu, “Bu alçaklar RTE’nin paralel yapılanması. Öğrencileri fişlemeyin diyorlar ama bunlar Boğaziçi mezunlarını bile tek tek fişleyip Berat Albayrak’a aktarmışlar” paylaşımında bulundu. Firari FETÖ’cü Akın İpek de, “‘Yürürken aşağıya bak’ seviyesine kadar düştü yaşam alanı... Sağa sola bakıp, duruma göre vaziyet almayı bekleme. Ya aşağı bakacaksın, ya da dik duracaksın... #AsağıBakmayacağız”, firari Can Dündar da, “#KayyımRektör #MelihBulu! #BoğaziciAblukada iken üniversiteyi yönetebileceğini ya da çökertebileceğini mi sanıyorsun? Ne polis, ne özel güvenlik, ne iktidar yeter buna...” diye yazdı. Cevheri Güven de, “Boğaziçi Üniversitesi, İslamcılar için fethedilmesi gereken bir kale oldu her daim. Her türlü başarıdan nefret ediyorlar. Kendi ayarlarının üzerindeki her yer ve her şey yok edilmeli. #AsagiBakmayacagiz” ifadelerini kullandı. Firari FETÖ’cüler, yaptıkları bu paylaşımlarla protestocuları polise karşı kışkırtma görevlerini yerine getirmeye çalıştılar. Gözaltına alınıp, ifadelerini verdikten sonra serbest bırakılanlar da, “Aşağı bakmayacağız, bundan sonrası bizde!” açıklamasıyla eylemlere devam edeceklerini söylediler.