  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Soros, Trump'ı devirmek için harekete geçti

Tüm dünyada kaos tetikçiliği yapan Yahudi milyarder George Soros, ABD Başkanlığı seçiminde Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ı destekleyeceğini açıkladı.

2019-10-28 12:06:00 - 2019-10-28 12:09:37
Soros, Trump'ı devirmek için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Mevcut başkan Donald Trump seçim çalışmalarına hız verirken rakipleri de sahada.

Süreç hızla devam ederken Yahudi milyarder yatırımcı George Soros, başkan adayını belirledi.

Warren'i destekleyecek

Soros, Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın başkan olarak görmek istediğini açıkladı

Geçtiğimiz seçim döneminde Trump'a karşı Hillary Clinton'u destekleyen Soros, seçim sonrası çıkan sokak eylemlerine verdiği destek nedeniyle 1 milyar dolar kaybetmişti.

Eylemciler, Soros'a bağlı derneklerden kişi başı 2 bin 500 dolar alıyordu.

George Soros'un bu kez Trump'ı başkanlıktan etmek için elinden geleni yapması bekleniyor.

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

zaten perde arkasında bu yahudiler var. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir.
  • Yanıtla

Ovalı

İsrail devleti ortadan kalkmadigi müddetçe müslümanlara rahat yaşama hakkı yoktur. Her öldürülen müslümanın kanında İsrail parmağı vardır...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23