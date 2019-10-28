Soros, Trump'ı devirmek için harekete geçti
Tüm dünyada kaos tetikçiliği yapan Yahudi milyarder George Soros, ABD Başkanlığı seçiminde Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ı destekleyeceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Mevcut başkan Donald Trump seçim çalışmalarına hız verirken rakipleri de sahada.
Süreç hızla devam ederken Yahudi milyarder yatırımcı George Soros, başkan adayını belirledi.
Warren'i destekleyecek
Soros, Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın başkan olarak görmek istediğini açıkladı
Geçtiğimiz seçim döneminde Trump'a karşı Hillary Clinton'u destekleyen Soros, seçim sonrası çıkan sokak eylemlerine verdiği destek nedeniyle 1 milyar dolar kaybetmişti.
Eylemciler, Soros'a bağlı derneklerden kişi başı 2 bin 500 dolar alıyordu.
George Soros'un bu kez Trump'ı başkanlıktan etmek için elinden geleni yapması bekleniyor.