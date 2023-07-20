Kaos çıkartıp devleti hedef alan 'militerdoktrin1' hesabının yöneticisi gözaltına alındı
Sosyal medyada kendini asker gibi göstererek kaos çıkarmak amacıyla dezenformasyona imza atan @militerdoktrin1 hesabının yöneticisi olan Hüseyin Dicle gözaltına alındı.
Sosyal medyada kendini asker gibi gösteren, sürekli dezenformasyona imza atan ve kaos çıkartmak için bilgi kirliliği yaparak devleti hedef alan 'militerdoktrin1' adlı hesabının yöneticisi olan Hüseyin Dicle gözaltına alındı.
Mesnetsiz iddialara dayandırdığı paylaşımlarıyla provokasyona soyunan Dicle’nin dolandırıcılıktan da dosyası olduğu ortaya çıktı.