Kanuni’nin Rodos güzergâhı sanatsal çalışmayla anlatıldı

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nde görevli Gülhasret Tunç ve el sanatları resim öğretmeni Nilgün Karatopraklı, kültür turizminin 12 aya yayılması adına kentin tarihi değerlerini sanat eserinde göstermek üzere proje hazırladı. Tunç ve Karatopraklı’ya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tarih Bölümü akademisyenleri de destek verdi. Böylece Süleyman’ın 1522 yılında Rodos’un fethi için kullandığı güzergâh, konaklama alanları, cami, han, köprü, sarnıç gibi Osmanlı eserleri ve gemiler tasvir edildi. Yatağan’ın Bozüyük Mahallesi’nden başlayan sefer hazırlığının Marmaris’e kadarki güzergâhından detaylar, tarihçilerin de onaylarıyla sanatsal anlatım için hazırlandı.

Gülhasret Tunç, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferinin 500’üncü yıl dönümü dolayısıyla belge niteliğinde bir sanat eseri ortaya koyduklarını belirtti. Tunç, “Kanuni’nin sefer öncesi Muğla güzergâhında ordusunun istirahat edebilmesi için otağını kurduğu alanlardan Rodos’a kadar kuşatmayı da içine alan bölümü fethin 500’üncü yılında sanatsal bir çalışmayla günümüze taşımak istedik” dedi.

Önemli bir eser

Tunç, Kanuni Sultan Süleyman’ın kullandığı güzergâhı pek çok tekniği bir arada kullanarak çalıştıklarını aktardı. Nilgün Karatopraklı ise Kanuni’nin Rodos seferi güzergâhını resim sanatında kullanılan tekniklerle hazırladıklarını kaydetti. Çalışmanın hem bir tasarım hem de bütün alanların orijinal yerlerinde gösterilmesi nedeniyle bir belge niteliğinde olduğunu dile getiren Karatopraklı, bu kapsamda kente önemli bir eser kazandırdıklarını ifade etti.

Titiz çalışma

Titiz çalışmanın başarıyı getirdiğine işaret eden Karatopraklı, şöyle konuştu: “Ahşap üzerine orijinal hayvan derisi oyularak güzergâh işlendi. Bütün çizimler, deriler bıçakla oyulup, suyla ıslatılarak kesilen yerlerde oyuklar açıldı. Ayakkabı boyasıyla doldurulan bu noktalarda yanık etkisi bırakıldı. Bu çalışma bittikten sonra tasarımın boyama aşaması başladı. Önce deri boyaması gerçekleştirildi. Deniz kısmı boyamasında özel teknikler kullanılarak deriye bal mumu sürüp akrilik yapıldı. Ahşap deriyle olan görselin birleştirilmesi için özel bir boyama yapıldı. Kara için daha koyu, deniz için daha hafif bir renk kullanıldı.”