Son olarak Kastamonu’da fotoğraf çeken 14 yaşındaki kız çocuğu 5 köpeğin saldırısına uğraması, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesinin değişmesi için daha kaç çocuğun canı yanacak” söylemlerine neden oldu. “Kanun maddesinin değişmesi için daha kaç çocuğun canı yanacak?” diyen Başıboş Köpek Sorunu Platformu sözcüleri, “Sokaklarda başıboş köpekler olduğu sürece maalesef saldırıların, kazaların, yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçmek mümkün değildir. Başıboş köpek olmaz. Bizler insanlarımızın mağdur olmaması için bunu sürekli dile getiriyoruz. Benzer şekilde sayın Cumhurbaşkanımız ‘köpekleri toplayın’ dedi ve sonrasında kendilerini hayvansever veya hayvan hakkı savunucusu olarak adlandıran bir takım güruhlar organize bir şekilde eylemlere başladılar. Bu eylemleri yapanlar aslında insan ve toplum hayatını tamamen yok sayıyorlar. Köpeklerin toplanmasına ‘hayır diyenler’ dolaylı bir şekilde insanlarımızın mağduriyetine neden oluyorlar. Aynı güruhlar ve STK’lar kanun görüşmelerinde de kanun yapıcılar üzerinde baskı kuruyorlar. Dolayısıyla hayvan hakları örgütleriyle ve temsilcileri ile artık işbirliğine son verilmeli. Bunun yerine, hayvan refahı ile ilgilenen, başıboş köpek sorununu büyütmeyen, köpeklerin toplatılmasına karşı çıkmayan, hatta destekleyen organizasyonların kurulması teşvik edilmeli” ifadelerini kullandılar.

“Önce insan ve kamu güvenliği”

Başıboş Köpek Sorunu Platformu sözcüleri şöyle devam etti; “Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllüleri kapsayan ilgili maddeler 5199 Hayvanların Koruma Kanunu’ndan kaldırılmalı. Hiçbir kamu görevi, özellikle insan güvenliği, sağlığı ve düzeni ilgilendiren konular, gönüllülük esasına ve özel kuruluşlara devredilemez. Başıboş köpeklerin toplanmasındaki en büyük yasal engel 5199 sayılı yasanın 6. maddesidir. Bu madde başıboş köpeklerin toplanabilmesi için değiştirilmelidir. Söz konusu maddede, ‘Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite (tedavi) edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır’ ibaresi verilen mücadeleyi sekteye uğratmaktadır. Bu maddenin tamamen değiştirilmesi gerekmektedir. Sokakta başıboş köpek olmamalıdır. ‘Alındıkları ortama bırakmak’ kavramı tüm sorunların temelini oluşturmaktadır. Köpeklerin geçici olarak toplanılması ve sonrasında geri bırakılması saldırıları engellemiyor. Sorun köpeklerin başı boşluğudur. Bu madde değişmeden başıboş köpek kaynaklı sorunların ve vakaların önüne geçmek mümkün gözükmüyor.”