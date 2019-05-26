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Kantin işletmecilerinin sorunları ATO’da mercek altına alındı

Sektörlerin sorunlarını düzenlediği istişare toplantılarında masaya yatıran Ankara Ticaret Odası (ATO), bu kez “Kantin İşletmecileri Sektörel İstişare” toplantısı düzenleyerek, bu alandaki sorunları ve çözüm önerilerini mercek altına aldı.

26 Mayıs 2019 Pazar 10:33
Kantin işletmecilerinin sorunları ATO’da mercek altına alındı

Sektörlerin sorunlarını düzenlediği istişare toplantılarında masaya yatıran Ankara Ticaret Odası (ATO), bu kez “Kantin İşletmecileri Sektörel İstişare” toplantısı düzenleyerek, bu alandaki sorunları ve çözüm önerilerini mercek altına aldı.


ATO 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesinin düzenlediği toplantının açılış konuşmasını ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz yaptı. Kantin işletmecilerinin hassas bir alanda saygı duyulması gereken bir mesleği icra ettiğini belirten Yılmaz, ailelerin evlatlarının beslenme ihtiyacını karşılanması için okul kantini işletmecilerine emanet ettiğini söyledi. Ev dışında gıda tüketiminin yüzde 20’sinin karşılandığı kantinlerin fiziki koşullarının iyi ve hijyenik ortamlarda yer alması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, genelde de tam tersi mekanlarda bulunduğunu kaydetti. Kantinlerde ürün kalitesinden taviz verilmemesi gerektiğini anlatan Yılmaz, kalitesiz ürün tüketmenin maliyetinin çok daha fazla olduğunun altını çizdi. Yılmaz, çocukların sağlığını ilgilendiren alanlara azami dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, sektörel sorunlara çözüm üretmek için ATO olarak çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, kantin işletmecilerinin sorunlarında da birlikte ele alınarak çözüm üretilebileceğini dile getirdi.


Sektörel faaliyetler içerisinde hizmet sektörünün oranının yüzde 72 olduğunu bildiren Yılmaz, hizmet sektörü içinde yer alan bazı mesleklerin itibarının yok edildiğini söyledi. Bu mesleklere itibarının yeniden kazandırılması gerektiğini de kaydeden Yılmaz, “Kantin işletmecilerinin bir anne ve baba gibi çocukları koruduğunun hissettirilebileceği sosyal projeler yapılmalı” dedi.



2,5 milyar dolarlık sektör


48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç da açılışta yaptığı konuşmada, kantincilerin vergi veren, istihdam sağlayan işletmeler olduğu halde çoğunlukla merdiven altı işletme gibi göründüğünü belirterek, “Türkiye’de kantin işletmeciliği 2,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip” dedi. Kılıç, üniversite, kamu kurumları, hastaneler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul içi işletmelerin farklı kanunlara tabi olmasının sektörde sorunlara sebep olduğunu söyledi. Kantin İşletmeciliğine dair düzenlemenin Okul-Aile Birliği Yönetmeliği içinde yer aldığını hatırlatan Kılıç, bu düzenlemelerin ayrılması gerektiğini ifade etti.


Kira artış oranlarındaki farklılıklar, kantin işletmelerinin yakın çevresine konulan yiyecek-içecek otomatları, işletmelerin birer yıllığına kiraya verilmesi, personel maliyetlerindeki artış, kullanılan gıda ürünleri ve hammadde fiyatlarındaki artışlar, elektrik birim fiyatındaki artış konuları toplantıda ele alınan ana başlıklar oldu. Toplantıda48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç, Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin ve Bartın Kantinciler Odası Başkanı Ayhan Tepe katılımcıların sorularını cevapladı.


Toplantıya Başkent Sağlıklı Yaşam ve Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Mehmet Güney, Üniversite İçi İşletmeciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Göktuğ Merih Duran, 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Meclis Üyesi Selahattin Karaoğlan ve Komite Üyesi Sevilay Sağlam ile çok sayıda kantin işletmecisi katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:33
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