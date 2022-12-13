Kantaron çayı nasıl yapılır? Sarı kantaron çayı faydaları Saraçoğlu: Çayının faydalarına herkes şaşkın!

Her yerde yetişebilen bu ot, alternatif tıbbın da vazgeçilmezidir. Kantaron otunun yağı ayrı, çayı ayrı kullanılır. Özellikle depresyonda olanlar için kullanılan bu otun faydaları saymakla bitmez. Daha çok çayı yapılarak tüketilen bu çiçeğin, faydaları nelerdir, onlara geçmeden önce çayının nasıl demlenmesi gerektiğini yazalım.

Kantaron Çayı Nasıl Yapılır?

Öncesinde iyice kaynattığımız 1 bardak suya, kurutulmuş kantaron çiçeğinden 1 tatlı kaşığı ekleyip, demlenmesi için 8-10 dakika bekletin. Demlenen çaya tatlandırmak için dilerseniz 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

Not: Kantaron çiçeğini ve suyu kesinlikle birlikte kaynatmayın.

Kantaron Çayının Faydaları

Kantaron çayının cilde iyi geldiğini ve hücre yenileyici bir özelliği olduğunu artık çoğu kişi bilmekte.

Sivilce, akne ve siyah lekelerin oluşumunu engellediği gibi vücutta bulunan yaraların da kısa sürede kapanmasını sağlar.

Sadece bu da değil, bu çay antiseptik özelliği olduğu için mikrop ve bakterilere karşı da çok etkileyici bir yöntemdir.

Ruhsal ve psikolojik olarak rahatsızlığı bulunan kişiler de antidepresan etki gösterdiği bilinmektedir.

Sakinleştirici etkisi sayesinde uyku problemi olanlarda da etkilidir.

Ayrıca güçlü bir antioksidan olduğu için de ödem atmaya büyük fayda sağlar.

Gut hastalığı için de kullanılmakta.

İnsan vücudundaki tüm zararlı bakterileri öldürdüğü için iltihaplanmayı da engeller.

Kantaron Çayının Zararları

Faydalarını saymakla bitiremediğimiz, özellikle en çok bilinen çeşidi olan sarı kantaron otunun; tıpkı diğer otlar gibi bilinçsiz ve fazla kullanımı çeşitli zararlar teşkil etmektedir. İşte en çok görülen yan etkilerinden bazıları:

Ağızda kuruluk, baş ağrısı, kabızlık, çarpıntı, terleme ve mide bulantısıdır.

Serotonin arttırıcı etkisi hipertansiyon ve ciddi pulmoner hipertansiyona yol açabilmekte. Bu nedenle tansiyon hastalarının kullanması sakıncalıdır.

Karaciğerden ilaçların atılımında görevli mekanizmaları etkileyebildiği gibi, kullanılan bazı ilaçların etkinliğini de azaltabilmekte.

Özellikle doğum kontrol hapı ve tansiyon, antidepresan, astım, kanser ilaçları kullananlar; organ nakli yapılan hastalar ile siroz hastaları tarafından kullanılmamalıdır.

Ayrıca bu otun gebelikte kullanımı da güvenli değildir.

Sarı kantaron çayı Faydaları Saraçoğlu

Sarı Kantaron Çayı Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir çünkü sarı kantaron çağı doğal antidepresan özelliği taşımaktadır. Stresin azalmasına ve stresin neden olduğu uykusuzluk, kaygı ve korku gibi hislerin hafifletilmesine katkı sağlar.

Sarı kantaron Faydaları Saraçoğlu

Sarı Kantaron Çayı Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir çünkü sarı kantaron çağı doğal antidepresan özelliği taşımaktadır. Stresin azalmasına ve stresin neden olduğu uykusuzluk, kaygı ve korku gibi hislerin hafifletilmesine katkı sağlar.

Sarı kantaron çayı mideye iyi gelir mi?

Antiseptik özelliğe sahip olan bitkinin, yaraların iyileştirilmesi sürecinde faydalı olduğu hakkında veriler bulunur. Aynı sefa ile birlikte demlenen sarı kantaron çayı mideyi rahatlatmaya iyi gelir. Ülser gibi mide rahatsızlıklarının giderilmesi konusunda tedaviye yardımcı olur.

Sarı kantaron çayının faydaları

Hazmı kolaylaştırırken iştahınızın açılmasını sağlar. Ruhu sakinleştirici etkisi olduğu gibi kasları da gevşetir. Bu durumda, adet söktürücü görevi gören sarı kantaron çayı, dönemsel sancılarınızın azalmasına yardımcı olur. Sarı kantaron; baş, kas ve eklem ağrılarında hafifletici rol oynar.

Sarı kantaron çayı günde kaç defa içilir?

Günde en fazla 1-2 fincan tüketmeniz gereken sarı kantaron çayını bir uzman görüşü dahilinde içmeniz çaydan göreceğiniz faydayı artırır. Stres, endişe, kaygı sorunları yüzünden uykusuzluk çekenlere geceleri 1 fincan sarı kantaron çayı içmesi önerilir.