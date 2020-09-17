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Gündem Kansızlıkta ve soysuzlukta sınır tanımadı! Suudi gazeteciden skandal Türkiye çıkışı
Gündem

Kansızlıkta ve soysuzlukta sınır tanımadı! Suudi gazeteciden skandal Türkiye çıkışı

Kansızlıkta ve soysuzlukta sınır tanımayan Suudi gazeteci skandal açıklamalarda bulunarak Suudi Arabistan'ı siyonist İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini söyledi. Masum Filistin halkının topraklarına işgal ederek üzerlerine bomba yağdıran İsrail hakkında tek kelam etmeyen gazeteci müsvettesi İran ve Türkiye'nin Arap dünyası için büyük bir tehdit olduğu hezeyanında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:26:00 - 2020-09-17 16:27:41

 yeniakit.com.tr 

Ruhunu adeta Batı'ya satan şahsiyetsiz bir Suudi gazeteci katıldığı televziyon programında skandal sözler sarfetti. İsrail ve Araplar arasında yaşanan çatışmaların 1948'den öncesine kadar dayandığını söyleyen Suudi gazeteci, "Bu çatışmalar Yahudileri öldüren Emin el-Hüseyni ve Hitler'den önce bile vardı. 1948 yılında savaş başladı ve Filistin kuruldu." dedi.

İran'ın bölgeyi işgal ederek ele geçirmeye çalıştığını ileri süren Suudi gazeteci, "Farslar ve Araplar arasında gerçek ve önemli bir çatışma var. Farsların planı bu bölgeyi ele geçirmek." diye konuştu.

Türkiye'nin de bölgeye yönelik benzer "işgal" planları olduğunu iddia eden şahsiyetsiz gazeteci "Üstüne bölgeyi bir kez daha sömürgeleştirmek isteyen Neo-Osmanlılarla yaşadığımız bir diğer gerçek çatışma var. İran ve Türk tehditlerini tanımayan tüm Arap entelektüellere yazıklar olsun. Onların yerine İsrail'i düşman olarak sunmak için gerçekleri çarpıtıyorlar" dedi.

Filistin halkının topraklarını işgal edip üzerlerine bomba yağdıran siyonist İsrail'in "düşman" olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu dile getiren sözde gazeteci akılalmaz açıklamalarda bulunarak Filistinlilerin kendi sorunlarını çözmek istemediklerini iddia etti. yeniakit.com.tr

Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini ifade eden Suudi gazeteci, "Araplar ve Filistinliler olarak İsrail ile sınır ötesi bir çatışmamız var ancak İran'la ölüm kalım çatışması var. İsrail ile ilişkileri mormalleştirmeliyiz çünkü İran ve Türkiye daha büyük tehdit" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

keçili71

hav hav hav. başka yaptıkları bir şeyde yok. keşke ısırsalar ısıramıyorlarda sadece tek yaptıkları havlamak.
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Öztürk ÖZİSLAM

Onlar bizden dert yanıyor, bizim solcu ve ip çiler de Erdoğan bizi araplaştırdı diyor.  
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