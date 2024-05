Kansızlık ve demir eksikliği: Demirde ıspanağı sollayan bitkisel kaynak! 1 avuç yiyin sonrası iyi gelecek

Her hastalıkta olduğu kadar kansızlık ve demir eksikliği hemen tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalıklar birçok hastalığa da yol açmaktadır. Ayrıca sağlıklı beslenerek ve tedavi edilerek kolay bir şekilde bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. Kansızlık ve demir eksikliği için doğal tedavi yöntemleri…

Kansızlık ve demir eksikliği insanlarda sık sık karşılaşılan bir durum olmuştur. Tedavisi mevcuttur. Dikkat edilerek bu hastalıktan rahatlıkla kurtulmak mümkündür. Evde rahatlıkla yapılacak yöntemler bulunmaktadır.

Kansızlık ya da anemi, vücuttaki organların ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için yeterli miktarda sağlıklı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkmaktadır.

Demir eksikliği, demir mineralinin kanda olması gereken değerden az olmasıdır. İki farklı tür de bulunmaktadır. Diğeri ise kansızlığa sebep olmaktadır.

Demir Eksiliği ve Kansızlığın Belirtileri

Kronik yorgunluk ve halsizlik görülmektedir.

Kronik baş ağrıları görülmektedir

Konsantrasyon bozukluğu yaşanmaktadır

Vücut ısısında düşüklük gözükür. Sürekli üşüme hissi oluşmaktadır

Baş dönmesi

Ellerde ve ayaklarda uyuşmalar hissedilmektedir.

Saç dökülmesi görülmektedir.

Genel olarak sinirlilik söz konusudur

Çabuk yorulma

Sık sık hastalanma

Zayıf bağışıklık sistemi

Cilt kuruluğu

İştahsızlık

Kansızlık Belirtileri Nedenleri Nelerdir?

Demir eksikliği

Vitamin ve mineral bakımında zengin olan meyve ve sebzelerin tüketilmemesi

Et ve balık ürünlerinin tüketilmemesi

Süt ve süt ürünlerinin tüketilmemesi

Kronik hastalıklar

Vücudun yeteri kadar kırmızı kan hücreleri üretememesi

Üretilen kırmızı kan hücrelerinin vücut tarafından yok edilmesi

Hamilelik

Böbrek hastalığı

B12 vitamin eksikliği

Vegan ya da vejetaryen beslenme

Aşırı miktarda kafein tüketimi

Kansızlık ve Demir Eksikliği Tedavi Yöntemleri

Kansızlık ve demir eksikliği tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Özellikle evde rahatlıkla dikkat edilerek kurtulmak mümkündür.

Meyve ve sebze tüketimi artırılmalıdır.

Hafta da 1 mutlaka balık tüketilmelidir.

Kafein azaltılmalı yada bırakılmalıdır. Özellikle çay az tüketilmelidir.

Et ve süt ürünlerine ağırlık verilmelidir.

Eğer hastalıklar varsa tedavi olunmalıdır.

Vitamin ve mineral bakımından beslenilmelidir.

5 tane inciri yıkanmalıdır ve el ile parçalanıp 1 bardak klorsuz suda 7 dakika kaynatılmalıdır. Süzülüp sabah akşam yemekten 20 dakika önce için incirleri yenilmelidir. 21 gün devam edilmelidir. Kan hücrelerini yeniliyor. Özellikle çocuğu olmayan ve kabızlık içinde etkili bir kürdür.

1 kg karadut, 1 kg bal karadutları ezerek suyu çıkarılmalıdır, içine 1 kg balı ilave edip ve karıştırılmalıdır. Hazırlanmış olan karışımdan sabah öğle akşam bir fincan içilmelidir.

2 su bardağı kara üzümü havanda dövülmelidir. 6 su bardağı su 5 parça kına kına (beze sar) 2 çorba kaşığı keçi boynuzu tozu 30 40 dakika kaynatıp kına kınayı çıkartıp tencereden, robotta çekilmelidir kavanoza koyup her gün aç karnına sabah 1 fincan akşam 1 fincan için 45 gün devam edilmelidir.100 gr üzüm çekirdeği , 50 gr polen , 50 gr ısırgan tohumu, 50 gr kına kına , 25 gr hibiskus öğütülüp 1 kg keçiboynuzu pekmeziyle karıştırın sabah akşam aç karnına 1 tatlı kaşığı yenilmelidir.

Siyah çay azaltılmalıdır içilecekse de yemeklerden en az 1 saat sonra içilmelidir. Yemeklerle birlikte yoğurt ve ayran tüketilmemelidir vücudun demir emilimini kolaylaştırmak için c vitamini içiren doğal besinle beslenilmelidir. Özellikle c vitamini alınıma dikkat edilmelidir.

1 bardak kara kuru erik ,1 bardak kuru üzüm, 1 bardak hünnap meyvesini 6 su bardağı suyla 15 dakika kaynatıp sabah akşam birer bardak yemeklerden yarım saat önce içilmelidir. Fakat dikkatli içilmelidir.

Hamile hanımlar kan değerlerinin düşmemesi için her gün 1 kaşık keçi boynuzunu veya kara üzüm pekmezi yemelidir. Hamile olmayanlarda kullanabilmektedir.

İşte demir depolarını dolduran o besin…

Özellikle sigara içen kişilerin kullanması gerektiği bir besin olan tere kaynar suda bekletildikten sonra tüketilerek solunum yolu enfeksiyonlarını önlemektedir.

Bunun yanı sıra akciğerin temizlenmesini sağlayan tere, kürü şiddetli öksürük sıkıntısı ve balgam söktürücü bir etkisi yaratıyor

İçerisinde yer alan bol C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren tere antioksidan görevi görür. Vücutta bulunan iltihaplanmalara karşı savaş açan tere düzenli tüketimde enfeksiyon riskini azaltır.

Kabızlık problemi yaşayan kişilerin tere tüketmesi tavsiye edilmektedir. Bağırsak fonksiyonunun çalıştıran bu besin hızlı kilo vermeyi de sağlar.Bağırsak temizliğini sağlayan tere aynı zamanda iştah arttırıcı bir özelliği de sahiptir.Bağırsakların hareketlenmesi kilo vermek için iyi bir süreç iken iştahınızın açıldığında fark edeceksiniz. Baş ağrısı yaşayan kişilerin tere tohumu tüketerek hem baş ağrısını hem de öksürük bronşit ve astım gibi problemleri geçirebildiği görülmektedir.

Hemoglobin miktarını arttıran demir minerali tere tohumu içerisinde oldukça fazla bulunur.Demir eksikliği yaşayan kişilerin mutlaka tüketmesi gereken besinler arasında yer alan tere tohumu aynı zamanda saç dökülmesi, kırılan tırnaklar ve yük kemik hastalıkları gibi problemlerin önüne geçer.

Herkesin demir açısından en zengin besin olarak bildiği ıspanak terenin yanında bir hiç kalacak.Emziren annelerin tüketmesi gerektiği belirtilen tere anne sütünü arttırır. Tere tüketen kişilerin prolaktini harekete geçirdiği görülürken mineral ve vitaminleri sağlamak için süt üretimi yaptığı belirtilir.

