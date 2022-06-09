Kansızlık belirtileri ve nedenleri nelerdir? Kansızlığı olanlara: Kan yapan etkili 10 yiyecek

Kansızlığın nedenleri şöyle sıralanabilir: Yanlış beslenme; demir, folik asit ve B12 alımında eksiklik. Genetik hastalıklar (Akdeniz anemisi, orak hücre anemisi gibi hastalıklar) Kan yapımında etkisi olan kemik iliği, karaciğer ve dalak hastalıkları

Kansızlık belirtisi nelerdir?

Kolay yorulma ve enerji kaybı

Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Baş ağrısı

Baş dönmesi.

Ciltte solukluk.

Bacaklarda kramplar.

Anemi nedir?

Anemi kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının az olmasıdır. Hemoglobin olarak bilinen kırmızı kan hücreleri dokulara oksijen taşınmasından sorumlu kan elemanlarıdır.

Kansızlık çocuk, genç, yaşlı her yaş grubunu etkileyen bir sorundur. Pek çok sebebe bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Demir eksikliği, B12 ya da folik eksikliği anemi sebepleri arasındadır.

Çok fazla üşüme, soluk cilt rengi, tırnakta eğrilikler, ağız kenarlarında çatlaklar, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, ellerde-ayaklarda uyuşma, çaarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı kansızlık belirtileri arasında sayılabilir. Kendinizde bu belirtilerin varlığını hissediyorsanız aile hekiminizden randevu almanızda fayda var. yapılacak kan tetkikleri ile kansızlık seviyesi tespit edilebilir.

Kansızlığa iyi gelen 10 besin

Portakal suyu

Her sabah 1 bardak portakal suyu içmeniz kansızlığa çok iyi gelecektir. Portakalı meyve olarak tüketmeniz de çok faydalıdır. Portakal içindeki C vitamini demir emilimine katkı sağlayacaktır.

Brokoli

Sağlıklı beslenerek kansızlığa çözüm bulabilirsiniz. Brokoli güzel bir alternative olabilir. Çok lif içerir ve güçlü bir antioksidandır. Eritrositlerin çoğalmasına yardımcı olur.

Kereviz

Tam bir şifa kaynağı olan kereviz kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırabilir. Mevsiminde tüketmek daha faydalıdır.

Kuru üzüm

Kansızlık için tüketilebilecek en meşhur yiyecek kuru üzümdür. Gün içinde ara öğünlerinizde 1 avuç tüketebilirsiniz. Bu sayede bağışıklık sisteminizi de güçlendirirsiniz.

Ciğer

Demir oranı en yüksek besin gruplarından biri ciğerdir. Anemisi olan kişiler özellikle tüketmelidir. Güvendiğiniz bir kasaptan alacağınız ciğeri tüketmelisiniz ve iyi piştiğine emin olun.

Mercimek

Eritrosit sayısının korunması için tüketilebilecek en güzel besin gruplarından birisi de bakliyatlardır. Kırmızı mercimek B vitamin açısından zengindir. Kansızlığa da iyi gelir.

Pekmez

Kansızlık için en geleneksel yöntem pekmezdir. Her sabah 1 kaşık pekmez tüketmeki alışkanlık haline getirmelisiniz. Pekmez tüketirken süt ve süt ürünleri ile beraber tüketmemeye dikkat etmek gerekir.

İncir

Yüksek oranda B vitamin içerek incir kansızlığı önleyen bir besindri. MEvsiminde taze olarak, mevsimi dışında da kuru olarak tüketilebilir.

Pancar

Bol miktarda demir içeren pancar kansızlığa iyi gelir. Tüketim kolaylığı açısından pancar ve havucun suyunu sıkıp hiç bekletmeden içebilirsiniz.

Yumurta

Yumurtanın sarısında yüksek miktarda demir vardır. Özellikle çocuklar ve gebeler haftada en az 3 gün yumurta tüketmeye dikkat etmelidir.