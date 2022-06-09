Kansızlık belirtileri ve nedenleri nelerdir? Kansızlığı olanlara: Kan yapan etkili 10 yiyecek
Kansızlık günümüzde çok sık rastlanan bir sağlık sorunudur. Halk dilinde anemi olarak bilinen kansızlıkta kandaki alyuvarların düzeyinin azalmasına bağlı oluşur. Peki kansızlığa iyi gelen besinler nelerdir? Anemi hastaları hangi besinleri tüketmelidir? İşte o besinler…
Kansızlığın nedenleri şöyle sıralanabilir: Yanlış beslenme; demir, folik asit ve B12 alımında eksiklik. Genetik hastalıklar (Akdeniz anemisi, orak hücre anemisi gibi hastalıklar) Kan yapımında etkisi olan kemik iliği, karaciğer ve dalak hastalıkları
Kansızlık belirtisi nelerdir?
- Kolay yorulma ve enerji kaybı
- Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı
- Nefes darlığı
- Göğüs ağrısı
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi.
- Ciltte solukluk.
- Bacaklarda kramplar.
Anemi nedir?
Anemi kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının az olmasıdır. Hemoglobin olarak bilinen kırmızı kan hücreleri dokulara oksijen taşınmasından sorumlu kan elemanlarıdır.
Kansızlık çocuk, genç, yaşlı her yaş grubunu etkileyen bir sorundur. Pek çok sebebe bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Demir eksikliği, B12 ya da folik eksikliği anemi sebepleri arasındadır.
Çok fazla üşüme, soluk cilt rengi, tırnakta eğrilikler, ağız kenarlarında çatlaklar, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, ellerde-ayaklarda uyuşma, çaarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı kansızlık belirtileri arasında sayılabilir. Kendinizde bu belirtilerin varlığını hissediyorsanız aile hekiminizden randevu almanızda fayda var. yapılacak kan tetkikleri ile kansızlık seviyesi tespit edilebilir.
Kansızlığa iyi gelen 10 besin
Portakal suyu
Her sabah 1 bardak portakal suyu içmeniz kansızlığa çok iyi gelecektir. Portakalı meyve olarak tüketmeniz de çok faydalıdır. Portakal içindeki C vitamini demir emilimine katkı sağlayacaktır.
Brokoli
Sağlıklı beslenerek kansızlığa çözüm bulabilirsiniz. Brokoli güzel bir alternative olabilir. Çok lif içerir ve güçlü bir antioksidandır. Eritrositlerin çoğalmasına yardımcı olur.
Kereviz
Tam bir şifa kaynağı olan kereviz kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırabilir. Mevsiminde tüketmek daha faydalıdır.
Kuru üzüm
Kansızlık için tüketilebilecek en meşhur yiyecek kuru üzümdür. Gün içinde ara öğünlerinizde 1 avuç tüketebilirsiniz. Bu sayede bağışıklık sisteminizi de güçlendirirsiniz.
Ciğer
Demir oranı en yüksek besin gruplarından biri ciğerdir. Anemisi olan kişiler özellikle tüketmelidir. Güvendiğiniz bir kasaptan alacağınız ciğeri tüketmelisiniz ve iyi piştiğine emin olun.
Mercimek
Eritrosit sayısının korunması için tüketilebilecek en güzel besin gruplarından birisi de bakliyatlardır. Kırmızı mercimek B vitamin açısından zengindir. Kansızlığa da iyi gelir.
Pekmez
Kansızlık için en geleneksel yöntem pekmezdir. Her sabah 1 kaşık pekmez tüketmeki alışkanlık haline getirmelisiniz. Pekmez tüketirken süt ve süt ürünleri ile beraber tüketmemeye dikkat etmek gerekir.
İncir
Yüksek oranda B vitamin içerek incir kansızlığı önleyen bir besindri. MEvsiminde taze olarak, mevsimi dışında da kuru olarak tüketilebilir.
Pancar
Bol miktarda demir içeren pancar kansızlığa iyi gelir. Tüketim kolaylığı açısından pancar ve havucun suyunu sıkıp hiç bekletmeden içebilirsiniz.
Yumurta
Yumurtanın sarısında yüksek miktarda demir vardır. Özellikle çocuklar ve gebeler haftada en az 3 gün yumurta tüketmeye dikkat etmelidir.