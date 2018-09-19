Kansızlık altta yatan bir hastalığın alarmı!

Toplumlarda oldukça yaygın olarak görülen kansızlığın tedavi edilmesi değil, altta yatan sebebinin bulunması gerekiyor.



Düşünün vücudunuzda imdat isteyen bir duruma karşı açılan bir bayrak var ve tedavi ederek siz bu bayrağı yok etmeye çalışıyorsunuz ve artık imdat isteyemiyor.

Kansızlık çabuk yorulma, halsizlik, nefes darlığı, göğüs ağrısı ile kendini gösteriyor. Hastanın muayenesinde ciltte solukluk, kalp yetmezliği, nefes darlığı ve kalp ritm bozukluğu belirlenebiliyor.

Dışkıda kan görülmesi, kahve telvesi şeklinde kusma, siyah dışkılama, ishal, dilde yara, sinir sistemini ilgilendiren belirtiler, eklem ağrıları, kolay kanama, kabızlık, karın ağrısı, kilo kaybı, bulantı belirtiler arasında yer alıyor.

ÜLSERLERE DE SEBEP

Kansızlığın en sık karşılaşılan sebebi ise demir eksikliği. Bunun yanında kronik bazı hastalıklarda, diğer vitamin eksikliklerinde, kemik iliğinin hastalıkları ve genetik kırmızı hücre yapısal hastalıkları da kansızlığa sebep olabiliyor. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen kansızlık demir eksikliğinden kaynaklanıyor.

Mide- barsak sisteminin hastalıklarında ve kanserlerinde de demir eksikliği sık görülüyor. Mide ve oniki parmak barsağı ülserleri, gastrit, iltihabi barsak hastalıkları da en sık rastlananlar.



Ağrı kesici kullanmak, demirden yoksun bir diyetle beslenmek, barsak parazitleri, demir emilim bozukluğuna sebep olan barsak hastalıkları da demir eksikliğine ve kansızlığa yol açabilir.

İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLMELİ!

Kansızlığın teşhisi tam kan sayımı denilen kan tetkiki ile hemoglobin düzeyi ve kırmızı hücre sayımı düşük bulunduğunda kolaylıkla konabiliyor.

Yapılacak ek incelemelerde ise kırmızı kan hücrelerinin şekillerine bakılarak kansızlığın sebebi hakkında bilgi alınıyor.



Kansızlık teşhisi konduğunda tüm olasılıklar değerlendirilmelidir. Örneğin çölyak hastası bir kişide demir eksikliği anemisi bulur ve onu tamamen glutensiz bir diyetle beslerseniz tamamen iyileştirebilirsiniz. Mide kanseri ya da kalın barsak kanseri bulursanız da erken teşhis edildiği taktirde tam tedavi edilerek o hastalıktan kurtulmak mümkün.

Onun için hastaların mide, ince ve kalın barsak incelemeleri ile bu bölgelerden kanamaya neden olabilen hastalıkları bulunup bulunmadığının araştırılması gerek.

KADINLARDA FARKLI

Kadınların ise kadın hastalıkları yönünden ayrıca araştırılması gerekiyor. Sorunun sebebi tespit edildikten sonra uygulanacak tedaviler de elbette farklılaşıyor.

DİPNOT:

Demir eksikliği anemisi tanım olarak düşük miktarda demire bağlı olarak kanın kırmızı hücrelerindeki azalmadır.

Kansızlığın en sık görülen şekli demir eksikliği anemisidir. Kadınların %20’si, gebe kadınların %50’si ve erkeklerin %3’ü demir açısından eksik bulunmaktadırlar.