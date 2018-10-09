THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kansızlığın sebebi ‘demir’ eksikliği

Peki demir hangi yiyeceklerde var? İşte cevabı...

09 Ekim 2018 Salı 21:48
Kansızlığın sebebi ‘demir’ eksikliği

Anemi denilen kansızlık, kandaki kırmızı hücrelerin azalmasıdır. Kan grubu ile alâkası yoktur. Kadınlarda, hamilelerde ve çocuklarda daha sık görülür. Demir eksikliği, aneminin en önemli sebebidir. Kansızlığın en iyi çaresi ise B12 vitamini, folik asit ve en önemlisi demirdir.

Kansızlık Belirtileri:

Halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, iştahsızlık, bulantı, sık hastalanma, daha fazla üşüme, dikkati toplamada güçlük, yüzde, gözde ve avuç içlerinde solgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Ayak bileklerinde şişkinlik, ishal, kusma, burun kanaması gibi belirtiler de görülebilir.

Doğal ilâçları

Kansızlık en başta kadınların sorunu. Demir eksikliği ile baş gösteren aneminin doğal ilaçları şunlar...

Karaciğer, sığır eti, süt, yumurta, peynir ve balık (Sardalye, hamsi ve diğer..) B12 vitamini açısından çok zengindir. Bu besinler içinde karaciğer ise tam bir demir ve B12 deposudur. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, folik asit zenginidir. Hele ıspanak, brokoli..

Keçiboynuzu pekmezi demir deposudur. Gün içinde 2-3 tatlı kaşığı yenirse kadınlarda görülen anemi için çok yararlıdır.

Üzüm ve dut hem B12 vitamini hem demir açısından zengindir. Kansızlık çekenlerin bolca yemesi gerekir.

Isırgan otu, ceviz ve ciğer

Isırganotu, kan yaptırıcı özelliği nedeniyle, kansızlığa karşı mutlaka kullanılması gereken bir bitkidir. Yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış ısırganotu, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar derecede sıcak suyla haşlanır ve süzülür. Bu çay günde 3-4 bardak içilir.

Ceviz, barbunya, bezelye kansızlığa iyi gelen yiyeceklerin başında geliyor. Yarım kase ceviz içi 3,75 mg demir içeriyor.
Tavuk, hindi, ördek ve biftek, kuzu eti, özellikle de ciğer kansızlığa iyi gelen yiyecekler arasında.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:48
  1. demir eksikliği
  2. kansızlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta sigara vermeyen genç dehşeti yaşadı
    1. Kahramanmaraş’ta sigara vermeyen genç..
    2. İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan..
    3. Fransa'da göstericilere orantısız güç!
    4. Cocu, Süper Lig'in en kötü..
    5. İnternet kafede dehşet! Sigara..
    6. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan  Cemal Kaşıkçı..
    7. Dünyayı sarsan istifa sonrası..
    8. İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal..
    9. Polis memuruna çarparak kaçan FETÖ'cü..
    10. İstanbul Bağcılar'da çökme tehlikesi..
    11. Çin'de kendi kendine 10 bin liralık..
    12. Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman..
    13. Türkiye Afganistan'daki saldırıyı kınadı
    14. Zeytinyağı felç riskini azaltıyor
    15. Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! O..
    16. Gürler'in hocası ile yollar ayrıldı!
    17. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç..
    18. Sınav döneminde aileler ne yapmalı?
    19. İngiltere'den Suudi Arabistan'a..
    20. Meclis İçtüzük değişiklik teklifi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!