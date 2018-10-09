Kansızlığın sebebi ‘demir’ eksikliği

Anemi denilen kansızlık, kandaki kırmızı hücrelerin azalmasıdır. Kan grubu ile alâkası yoktur. Kadınlarda, hamilelerde ve çocuklarda daha sık görülür. Demir eksikliği, aneminin en önemli sebebidir. Kansızlığın en iyi çaresi ise B12 vitamini, folik asit ve en önemlisi demirdir.

Kansızlık Belirtileri:

Halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, iştahsızlık, bulantı, sık hastalanma, daha fazla üşüme, dikkati toplamada güçlük, yüzde, gözde ve avuç içlerinde solgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Ayak bileklerinde şişkinlik, ishal, kusma, burun kanaması gibi belirtiler de görülebilir.

Doğal ilâçları

Kansızlık en başta kadınların sorunu. Demir eksikliği ile baş gösteren aneminin doğal ilaçları şunlar...



Karaciğer, sığır eti, süt, yumurta, peynir ve balık (Sardalye, hamsi ve diğer..) B12 vitamini açısından çok zengindir. Bu besinler içinde karaciğer ise tam bir demir ve B12 deposudur. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, folik asit zenginidir. Hele ıspanak, brokoli..

Keçiboynuzu pekmezi demir deposudur. Gün içinde 2-3 tatlı kaşığı yenirse kadınlarda görülen anemi için çok yararlıdır.



Üzüm ve dut hem B12 vitamini hem demir açısından zengindir. Kansızlık çekenlerin bolca yemesi gerekir.

Isırgan otu, ceviz ve ciğer

Isırganotu, kan yaptırıcı özelliği nedeniyle, kansızlığa karşı mutlaka kullanılması gereken bir bitkidir. Yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış ısırganotu, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar derecede sıcak suyla haşlanır ve süzülür. Bu çay günde 3-4 bardak içilir.

Ceviz, barbunya, bezelye kansızlığa iyi gelen yiyeceklerin başında geliyor. Yarım kase ceviz içi 3,75 mg demir içeriyor.

Tavuk, hindi, ördek ve biftek, kuzu eti, özellikle de ciğer kansızlığa iyi gelen yiyecekler arasında.