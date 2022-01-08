Kansızlığa ne iyi gelir? Hindi etini haşlayarak tüketilirse...

Kansızlık ya da anemi, vücutta organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkan bir durumdur. Dolaşımda bulunan kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olduğu zaman kansızlık meydana gelir.

Hindi eti kırmızı ete nazaran daha az kolesterol içerir. B1, B2, B3 vitaminleri ve mineraller açısından son derece zengindir. Yağ oranı oldukça düşük olan hindi eti tam bir kalp dostudur.

Kansızlığa ne iyi gelir?

Hindi eti, tavuk etine göre daha yüksek miktarda demir minerali içerdiğinden özellikle kansızlığı olan kişiler tarafından tercih sebebi olmalıdır. Hindinin göğüs eti veya but etini düdüklü tencerede, sote şeklinde wok tavada veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.

Yoğun bir sebze içeriğine sahip olan bir salataya ekleyeceğiniz haşlanmış hindi eti parçaları, özellikle yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tuketildiginde yoğun bir demir içeriği sunuyor. Bu sayede kansızlık sorunu ile mücadelede sağlıklı bir adımı en doğal şekilde atabilirsiniz.

Kansızlığa ve yüksek kolesterole karşı hindi eti

Beslenme Uzmanı İpek Ağaca, kansızlık ve kolesterol problemine karşı 2 kez hindi eti tüketilmesini önerdi

Kansızlık şikayeti olan kişilerin demir mineralinden zengin beslenmesi gerekiyor. Kırmızı et, proteinden ve demir minareli açısından oldukça zengindir; haftada 2 kez tüketmek gerekir. Kırmızı etten sonra tüketimine dikkat edilmesi gereken bir diğer besin de hindi eti olmalıdır. Hindi etinin de demir minerali içeriği oldukça fazladır.

Hindi etinin bir diğer olumlu yönü; kırmızı ete göre kolesterol seviyesinin oldukça düşük olmasıdır. Kansızlık şikayeti olan kişiler, kırmızı et tüketimini abartabiliyorlar ve bu durumun sonucunda kandaki kolesterol seviyesi yükselebiliyor diyen Beslenme Uzmanı İpek Ağaca, bu açıdan bakıldığında hindi etinin çok değerli olduğunu belirtti.

Kansızlığa iyi gelen besinler

Kırmızı et.

Hindi, tavuk.

Somon, ton balığı

Soya fasulyesi, tofu.

Kuru bakliyatlar (fasulye, nohut, mercimek, barbunya v.b)

Ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar.

Börülce, bezelye, fasulye ve yeşil biber.

Maydanoz, nane, ıspanak roka, brokoli, pazı gibi sebzeler

Kansızlık neden olur?

Demir eksikliği kansızlığın en yaygın nedenidir. Vücutta yeterince demir olmadığında kırmızı kan hücreleri için de yeterince hemoglobin üretilemez ve bu durum demir eksikliği anemisi olarak adlandırılır.

Kansızlık belirtisi nelerdir?

Kolay yorulma ve enerji kaybı

Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Baş ağrısı

Baş dönmesi.

Ciltte solukluk.

Bacaklarda kramplar.

Kansızlık ve b12 eksikliği belirtileri

B12 vitamin eksikliği ciddi zihinsel sorunlara neden olur. Kansızlık görülür. El ve ayaklarda uyuşma zihinsel fonksiyonlarda azalma, unutkanlık, çarpıntı, sararmış cilt, şişmiş ağrıyan ve hassas dil, yorgunluk, gibi belirtiler görülür.