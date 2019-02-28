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Kanserli hücrelerin en önemli düşmanı, zeytinyağındaki ’oleuropein’

Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı ve Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, zeytinyağında bulunan oleuropein molekülünün dokuya girdiğinde mantar, bakteri ve virüsleri öldürürken kanserli hücreleri de öldürdüğünü ileri sürdü.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Kanserli hücrelerin en önemli düşmanı, zeytinyağındaki ’oleuropein’

Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı ve Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, zeytinyağında bulunan oleuropein molekülünün dokuya girdiğinde mantar, bakteri ve virüsleri öldürürken kanserli hücreleri de öldürdüğünü ileri sürdü.


Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı ve Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, yaptığı açıklamada, oleuropeinin zeytinyağında bulunan şifalı bir molekül olduğunu söyledi.


Zeytin ağacının ölümsüzlüğünü oleuropeine borçlu olduğunu da belirten Totoş, “Oleuropein, zeytinyağının önemini anlatan moleküldür. Oleuropeinin antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliği vardır. Uzmanlar, dünyadaki akıllı molekülün oleuropein olduğunu belirtiyor. Dokuya girdiğinde mantarları, bakterileri ve virüsleri öldürürken kanserli hücreleri de öldürüyor. Hatta vücutta sağlıklı hücreler zaman zaman dokudan kopup başka bir yere transfer olduklarında onun yer değiştiren ve sağlıklı bir hücre olması oleuropein için önemsiz çünkü onu da yok ediyor. Aynı zamanda DNA hasarlarını ortadan kaldırılmasında ve vücuttaki onarımında da yeri olduğu söyleniyor. İşte bu çok güçlü bir molekül” dedi.


Totoş, zerdeçal ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği de açıklayarak, “Katıldığım bir kongrede yapılan sunumda, yüksek miktarda curcumin yani zerdeçal verilen farelerde bağırsaklarda 1 miligram dahi curcumin özü kalmadığı ortaya çıktı. Bunu artırabilmek için nano partikül madde haline getirilen curcuminin etrafı yağla kaplandı ve bağırsaktan emilmesi sağlandı. Bu yapıldığında istenilen dozda curcumin vücuda verilmiş oldu. Burada beklenen, sağlıklı hücrenin bundan etkilenmemesi ve kötü huylu hücreleri yok edilmesiydi. Zerdeçal özü, kötü huylu hücreleri yok ederken sağlıklı hücreleri de öldürdü. Bu yüzden zerdeçalı ilaç halinde kullanmayı düşünmeyin. Ortalıktaki soru işaretleri yok olana kadar ilaç halindeki curcuminden kendinizi koruyunuz. Ama baharat olarak kullanabilirsiniz” diye konuştu.


Zeytin ve yağına acılık tadını verenin oleuropein olduğunu vurgulayan Totoş, şöyle konuştu:


“Zeytine acılık tadını veren oleuropeindir. Bu molekülün, vücutta sağlıklı hücreye hiçbir zarar vermediği bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, bir damla yüksek polifenollü zeytinyağı damlatıldığında hastalıklı hücreleri hücre duvarları patladı, sağlıklı hücrelerde hiçbir etkisi olmadığı görüldü. Zeytinyağını sağlıklı olarak adlandırmamıza sebep olan yağ molekülleri değil, bu polifenollerdir. Eğer iyi bir zeytinyağı tüketicisiyseniz, acılığı ve yakarlığı olan duyusal analizden geçtiğini gösterir belgeleri size sunabilen ve polifenol tahlili yaptırmış üreticilere bakın. Asitlik, bizim için çok önemli bir değer değil. Tek başına çok büyük anlamlar ifade etmiyor. Ama total polifenol sayısı tüketiciler için çok önemlidir. Sağlığımızı yağ moleküllerine borçluyuz ama sağlıklı yağları polifenollere borçluyuz.”

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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