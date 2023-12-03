Kanserli hücrelere saldırıp yok ediyor: özel besini duyan şok oldu! Her şeye iyi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor

Kanserin ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz. Çeşitli araştırmalar yapan bilim insanları tarafından kanseri yenmek gün geçtikçe kolaylaşıyor.

Peki kanseri önlemek ve hatta kanserli hücreleri vücuttan temizlemek besinlerle mümkün desek? Orta ve Güney Amerika’ya özgü olan acai çileği kansere birebir. Acai çileği, böğürtlen, ahududu, kızılcık, yaban mersini ve çileğe göre çok daha güçlü bir antioksidan kaynağı.

Hatta acai meyvesi, özellikle antosiyaninler, flavonoidler ve polifenoller gibi yüksek düzeyde antioksidan içerir. Bu antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten koruyabilirler.

Buyurun bu besinin faydalarına birlikte bakalım.

2009 yılında popüler olan bu acai meyvesi, oldukça kırılgandır ve anavatanı dışında bulmak oldukça zordur. Bu nedenle son zamanlarda tozu ya da meyvesi ticari satışa başladı

Acai meyvesi, diğer meyvelere göre daha düşük şeker oranına sahip. Bakıldığında 100 g acai meyvesinin; %70’i kalori, %50’si yağ, %16’sı karbonhidrat, %4’ü protein. Ayrıca bu meyve; A vitamini, sodyum, kalsiyum da içeriyor.

Acai meyvesinin içerdiği antioksidanlar kanseri önlüyor. Özellikle lösemi hastalarında oldukça etkili. Araştırma sonuçlarına göre ise akciğer kanserine neden olan hücrelerin %86’sını öldürüyor.

Bu meyve ayrıca kilo vermek isteyenler için de yararlı. Yüksek yağ içeren diyetlerin olumsuz etkilerini de azaltıyor. Açlığı ve glukoz seviyesini dengelediği için ek besin olarak da kullanılıyor.

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Demir, kalsiyum , bakır ve çinko yönünden zengin bir meyve olan açai meyvesi, yaşlanma karşıtı özelliği ve kanser hücrelerine savaş açmasıyla mucize besinler arasında yer alıyor. Oksidatif stres, hücre hasarına yol açabilir ve yaşlanma sürecini hızlandırabilirken, kanser, kalp hastalıkları ve diğer kronik hastalıkların riskini artırabilir. Acai'nin antioksidan içeriği, sağlığınıza olan olumlu etkilerini destekleyebilir.

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Acai, kalp sağlığını korumak için faydalı olan omega-3 yağ asitleri içerir. Ayrıca lif bakımından zengindir, bu da kolesterol seviyelerini düzenlemeye ve arterlerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu, kalp-damar hastalıklarının riskini azaltmada önemli bir rol oynayabilir.