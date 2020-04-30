Kanserle mücadelede yerli kombine tedaviye yönelik ön çalışma

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Gamze Nur Müjdeci’nin kanser hücreleri üzerine etkili olması öngörülen yerli bir nanopartikül üretimine yönelik hazırladığı projeye TÜBİTAK tarafından destek verildi.

Dr. Gamze Nur Müjdeci’nin “Aureobasidium Pullulans Tarafından Gıda Atıkları Kullanılarak Üretilen Melanin Nanopartiküllerin Doğrudan ve Kontrollü İlaç Salım Sistemlerinde Adenokarsinoma Hücreleri (Pc-9) Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı projesi, TÜBİTAK tarafından “3501-Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında kabul edildi. 334 bin liralık kaynağın kullanılacağı projede, fermantasyon yoluyla Çorum’daki süt entegre tesislerinin atıklarından peynir altı suyu, şeker fabrikasının yan ürünü melas ile kavun, karpuz ve havuç kabukları gibi evsel atıklar kullanılarak üretilmesi planlanan melanin nanopartiküllerin kontrollü ilaç salım sistemleri içerisinde ve doğrudan akciğer normal hücreleri ile kanser hücreleri üzerine etkileri incelenecek. Multisipliner çalışmaların yürütüleceği projede akciğer hücreleriyle ilgili araştırma, HİTÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Arslan danışmanlığında yapılacak. Akciğer kanseri hücreleri üzerine etkileri araştırılacak olan yerli kombine tedavisinin geliştirilmesinin amaçlandığı proje, yerli bir ilaç üretimine yönelik de ön çalışma özelliği taşıyor.

“Yerli ilaç üretimine yönelik ön çalışma”

Projede ayrıca Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 2 lisans öğrencisi 1 yıl süre ile bursiyer olarak görev alacak. Dr. Gamze Nur Müjdeci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, araştırmaları kapsamında çok daha düşük maliyetle peynir altı suyu ile kavun, karpuz ve havuç kabuklarını kullanarak fermantasyon yoluyla üretmeyi planladıkları melanin nanopartikülünün akciğer kanseri hücreleri üzerine toksik etkisinin olmasını öngördüklerini söyledi. Dr. Müjdeci, “Projemiz çerçevesinde üreteceğimiz melaninin akciğerde sadece kanserli hücreler üzerinde etkili olmasını, sağlıklı hücreler üzerinde olumsuz etkisinin olmamasını hedefliyoruz. Bu çalışma, yerli bir ilaç üretimine yönelik ön çalışma niteliğindedir” dedi.