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Kanserin farkında ol

Onkoloji Uzmanı Doç.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:45
Kanserin farkında ol

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Kanser önlenebilir bir hastalıktır. Erken tanı konulduğunda tam iyileşme mümkün, ileri evrelerde de iyileşme şansı mevcuttur” dedi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniğinden Doç. Dr. Yasemin Kemal kanser farkındalığının önemine değindi. Dr. Yasemin Kemal, “Kanser, dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce kişinin hayatını tehdit ediyor. Aslında tarihçesi çok eski çağlara dayanıyor. Fakat günümüzde tanı yöntemlerindeki gelişmeler, kanser bilincinin ve farkındalığının artması ve insan ömrünün uzaması ile birlikte kanser hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak mümkün. Bu hastalığı yok sayarak ve bilimsel olmayan yöntemlere başvurarak tedavi edemeyeceğimiz çok açıktır. Fakat toplumun doğru, güvenilir ve kolay anlaşılır bilgiye ulaşamaması belki de en önemli eksikliktir. VM Medical Park Samsun Hastanesi Onkoloji Kliniğine tedavi için gelen 49 yaşındaki Nuran Paksu’nun anlattıkları da ‘kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun’ ifadesini doğrular nitelikte” diye konuştu.



“Çevrenizi değil, doktorunuzu dinleyin”


Hasta Nuran Paksu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yaklaşık 4,5 yıl önce ses kısıklığı şikayeti ile gittiğim hastanede akciğer kanseri olduğumu öğrendim. Hatta en fazla 6 ay ömrüm kaldığını söylediler ancak önce kendime, sonra da doktorum Yasemin Kemal ve aldığım tedavilere inancım sayesinde bugünlere geldim. Nefes almak çok güzel, hiç kimseye muhtaç olmadan kendime ve çocuklarıma bakabiliyorum. Doktoruma beni diğer hastalara örnek gösterin dedim, çünkü insanlar kanser olduklarında umutlarını kaybediyorlar, doktorlarından çok çevrelerindeki insanlardan etkileniyorlar. 4,5 yıl boyunca doktorumun önerdiği tedavi dışında bir şey kullanmadım.”



"Kanser öncelikle önlenebilir bir hastalık"


Doç. Dr. Yasemin Kemal, uygulanan tedavi konusunda şu bilgileri verdi: “Tanıda metastatik olan hastamız aralıklı farklı kemoterapi ilaçları aldı, yaklaşık 8 aydır immünoterapi ile tedavisine devam etmekteyiz. Kanser öncelikle önlenebilir bir hastalıktır, erken tanı konulduğunda tam iyileşme mümkün, ileri evrelerde de iyileşme şansı mevcuttur.”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:45
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