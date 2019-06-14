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Kanseri yenen tiyatrocu, Sağlıkta Kal Derneğine destek için oynadı

2 yıl önce Lenf kanserine yakalanmasına rağmen, hastalığı yenerek yeniden yaşama tutunan Didim Halk Tiyatrosunun kurucusu ve oyuncu Emrah Çamdereli, o dönem yazıp oynadığı ve bir çok alanda ses getiren tek kişilik oyunu “Hücrelerime sahip olabilirsin ama ruhuma asla” adlı oyun anlamlı bir yardım için sahneledi.

14 Haziran 2019 Cuma 15:50
Kanseri yenen tiyatrocu, Sağlıkta Kal Derneğine destek için oynadı

2 yıl önce Lenf kanserine yakalanmasına rağmen, hastalığı yenerek yeniden yaşama tutunan Didim Halk Tiyatrosunun kurucusu ve oyuncu Emrah Çamdereli, o dönem yazıp oynadığı ve bir çok alanda ses getiren tek kişilik oyunu “Hücrelerime sahip olabilirsin ama ruhuma asla” adlı oyun anlamlı bir yardım için sahneledi.


İzmir merkezli olan ve kanser hastalarına yönelik çalışmalar yapan Sağlıkta Kal Derneği yararına gerçekleştirilen oyun Didim Ticaret Odası kültür merkezine sahnelendi. Kulalılar ana sponsorluğunda gerçekleştirilen oyunu Didim Belediye başkan yardımcısı Öznur Gündoğdu, Didim Ticaret Odası yönetim kurulu başkanı Hilmi Erbaş, Meclis başkanı Mete Telyakar ile duyarlı vatandaşlar izledi.


Oyun öncesinde kısa bir konuşma yapan Çamdereli, kansere yakalandığı dönemde kendisine o dönem en iyi ilacın moral olduğunu belirterek, kendisinin de bu hastalıklar dalga geçerek yenebileceğini ve ardından da bu oyunu yazdığını belirtti.


Oyunda Çamdereli yaşadıklarının yanı sıra günümüzdeki bazı olayları da ironi şekilde ele aldı. Oyundan elde edilen gelir ise Sağlıkta kal derneğine bağışlandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:50
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