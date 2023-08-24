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Yaşam Kanseri yendi! Hiç alakası olmadığı kavganın kurbanı oldu
Yaşam

Kanseri yendi! Hiç alakası olmadığı kavganın kurbanı oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-24 03:43:00 -
Kanseri yendi! Hiç alakası olmadığı kavganın kurbanı oldu

Kanseri yenen 71 yaşındaki Hüseyin Çiçek, evinin balkonunda otururken hiç alakası olmadığı silahlı kavganın kurbanı oldu.

İzmir Buca'da evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavgada göğsüne pompalı tüfek saçması isabet eden 71 yaşındaki Hüseyin Çiçek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.15 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, o esnada evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kanseri yenmişti

Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu öğrenilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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