Kansere yakalanan Arka Sokaklar oyuncusundan açıklama: Zor günler geçirdim

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini oynayan Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu takipçilerine sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi.

Boğaç Aksoy "2. kemoterapiyi tamamladım. Saçlarım döküldü. Zaman zaman zor günler geçirdim ama her şey yolunda gidiyor. Dualarınızı hissediyorum" dedi.

Boğaç Aksoy verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu. Best Model’dan sonra 2 sene tiyatro eğitimi aldım. Bir ara Çin maceram oldu, bir süreliğine oraya gittim. Şansım yaver gitti, üç reklam filminde oynadım orada. Markaların reklam yüzü oldum.