Kansere tutulma tehlikesini artırıyor! Çok tehlikeli bilim insanları keşfetti! dikkat, gizlice yaklaşıyor

DİYABET

Nişasta donmuş gıdaları taze yakalamak için kullanılır. Aynı nişasta ayrıca yemeğe tat ve doku katar. Bununla beraber, nişasta esas olarak bir glikoz polimeridir. Bedeniniz bu glikozu hazmedilmeden evvel şekere dönüştürür. Fazla şeker, şeker hastalığına tutulma tehlikenizi artırabilir, ayrıca beden dokularınıza da hasar verebilir.

KALP HASTALIĞI

Dondurulmuş yiyecekler, Trans yağlar bakımından zengindir. Bu gidişat, kalp hastalığına tutulma riskinizi çoğaldırır ve ayrıca tıkalı atardamarlara katkıda bulunur. Trans yağlar kolesterol seviyelerini yükseltir. Bazen donmuş öğünler bayağıda ilave edilenden daha fazla tuz kapsar, bu da kolesterol seviyenizi tazyikinizi de yükseltir.

TANSİYONU YÜKSELTİR

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Dondurulmuş yiyecekler bedeniniz üzerinde çok muhtelif tesirleri olan değişik tiplerde gözeticiler kapsar. Şekeri veya tuzu yüksek olan donmuş gıdalar kan tazyikini negatif doğrultuda etkileyebilir ve hipertansiyon gibi, daha ciddi şartlara yol açabilecek kan tazyiki yükselmelerine neden olabilir. Bir Hayli çalışma, kanın kan tazyiki seviyelerinin tanımlanmasında ehemmiyetli bir rol oynadığını gösterir.

KANSER RİSKİ! BİLİM İNSANLARI UYARIYOR!

Araştırmalar, donmuş besinlerin, özellikle etin, pankreas kanserine yol açabileceği neticesine varmaktadır. Yapılan bir araştırma, donmuş sosisli sandviçlerin ve sosislerin, kansere tutulma tehlikesini %65’ten fazla çoğaldırdığını tanımladı.