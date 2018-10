Kansere karşı nasıl beslenmeli?

Kanserden korunmak için beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz?

1. Aşırı kiloları vermeye bak

Şişman olan insanlarda kanser normal kilosunda olan insanlara oranla daha sık görülüyor. Özellikle meme, kalınbağırsak, rektum ve kan kanseri şişmanlarda daha çok.. İdeal kilo aralığında olmak sadece kanser riskinden değil, diğer hastalıklardan da koruyor.

2. Rafine edilmiş yiyeceklerden kaçının..

Besinlerin aşırı saflaştırılması kanserden koruyucu posanın kaybolmasına sebep olur. Rafine işlenmiş yiyecekler şişmanlık yapar. Kepekli tam tahıl ürünleri, kurubaklagiller (kurufasülye, nohut, mercimek) taze sebze ve meyvelerin fazla tüketilmesi selüloz gibi karbonhidratların, posaların alımını artırır. Bu da bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kalın bağırsak, rektum kanserini önler.

3.Protein alın

Kaliteli protein kaynaklarını (yumurta, et, süt, peynir vb.) yeterli ölçüde ve yağsız olarak almalıyız. Antioksidan savunma sisteminde görevli enzimlerin oluşumu için vücudumuza yeterli miktarda protein almamız gereklidir.

4. İlla sebze ve meyve

Yazı kışı yok. Her mevsimin meyvesi ve sebzesi var, hamdolsun ülkemizde. Bol bol taze sebze, meyve ve tam tahıllı ürünler tüketmeliyiz. Günde 5-7 porsiyon sebze meyve tüketmeliyiz. Posa yönünden zengin olmaları kolon kanseri riskini azaltır. Antioksidant vitaminler ve vitamini olmayan antioksidantların en iyi kaynakları sebze ve meyvelerdir.



5. Mangaldan, kızartmadan uzak dur

Füme, salamura, ızgara yiyeceklerin tüketilmesi sınırlandırmalıyız. Besinlerin tütsülenmesi, tuzlanması, nitrit, nitrat ve başka birtakım kimyasal maddeler eklenerek işlenmesi sırasında kansorejen maddeler oluşmaktadır. Izgara yapma ve tütsüleme yapma sırasında et ve şarküteri gibi ürünlerin üzerinde yanma sonucu oluşan benzpyren kanser riski oluşturur. Bu nedenle et ve et ürünlerini pişirirken etle ateş arasındaki mesafenin 15 cm olacak şekilde, çok güçlü olmayan ateşte, yakmadan ve dumanlama yapmadan pişirmeliyiz. Ayrıca yanmış ve üzerinde yanık olan hiçbir ürünü yememeliyiz.

6. Temizliğe özen göstermelİsiniz

Tükettiğimiz besinlerin temiz olmasına ve kişisel temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz.

7. Sigara ve alkolden özellikle uzak durun

Sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Alkol karaciğer kanserine sebep olmakta, sigara + alkol ise boğaz, ağız, larinks, özafagus kanserleri riskini arttırmaktadır.

8. Küflenmiş yiyeceklerden kaçınmaLısınız

Başta ekmek olmak üzere bütün küflenmiş besinlerden uzak durun. Ekmeğin kurusu iyi küflüsü kötüdür.

9. Yediğiniz yağa dikkat

Günlük yağ tüketimimiz aldığımız enerjinin %30’unu geçmemelidir. Yağın miktarı kadar özelliği de önemlidir. Mümkün olduğunca doymamış yağ asitleri içeren sıvı yağlara günlük tüketimde daha çok yer verilmelidir. Katı yağlardan kaçınılmalıdır. Özellikle zeytin yağı ve kanola yağı daha çok yer verilmelidir. Yapılan bütün araştırmalara göre yüksek yağ alımı özellikle meme, prostat, testis, rahim, yumurtalık, kalın bağırsak, rektum kanseri oluşumunu arttırdığı görülmüştür.