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Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”

Ege Üniversitesinde (EÜ) son yıllarda yürütülen “milli ve yerli ilaç” geliştirme çalışmaları kapsamında önemli bir işbirliği daha gerçekleştirildi.

10 Eylül 2019 Salı 12:28
Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”

Ege Üniversitesinde (EÜ) son yıllarda yürütülen “milli ve yerli ilaç” geliştirme çalışmaları kapsamında önemli bir işbirliği daha gerçekleştirildi. Egeli akademisyen ve araştırmacılar ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) öncü kanser merkezlerinden olan MD Anderson Kanser Merkezinden bilim insanları, kansere karşı etkili ilaç geliştirme projesi hazırlayacak.


Ege Üniversiteli bilim insanları, uluslararası bilimsel işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Ege Üniversitesi ile ABD’nin en iyi kanser araştırma hastanesi seçilen MD Anderson Kanser Merkezi, milli ilaç geliştirmeye yönelik araştırmada işbirliği kararı aldı. Türkiye’nin en köklü bilim merkezlerinden olan, bünyesinde dünyanın önde gelen sağlık ve tıp bilimleri, temel bilimler, nükleer bilimler ve mühendislik bilimlerini bulunduran Ege Üniversitesinde son yıllarda kanser hastalığı başta olmak üzere yerli ve milli ilaç üretme konusunda önemli projeler gerçekleştiriliyor. Multidisipliner bir anlayışla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilen projelere bir yenisi daha eklendi. Egeli akademisyen ve araştırmacılar ile MD Anderson Kanser Merkezinden bilim insanları akciğer kanseri başta olmak üzere kansere karşı etkili ilaç geliştirme projesi hazırlayacaklar.



“Kansere umut olacak çalışmalar”


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Yerli ve milli ilaç geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen uluslararası ve multidisipliner çalışmalara özel önem veriyoruz. Türkiye’de en çok klinik araştırma yapılan yükseköğretim kurumlarından olan üniversitemizde kansere umut olacak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm projelerin üniversitemizi kanser özelinde sağlık alanında üretim üssü konuma getireceğine inanıyorum” diye konuştu.



“Hedefimiz ülkemizin sağlık üssü olmak”


Çağın hastalığı olarak bilinen kansere yönelik gerçekleştirilen çalışmalara tam destek verdiklerini ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme misyonlarının yanı sıra insanlığa hizmet etme sorumluluğu vardır. Bu kapsamında üniversitemizde başlattığımız AR-GE ve inovasyon hamlemiz neticesinde pek çok ulusal ve uluslararası katılımlı disiplinlerarası proje yürütülüyor. Şimdi de bunlara bir yenisi eklendi. Ege Üniversitesi ile dünyanın öncü kanser merkezlerinden olan MD Anderson Kanser Merkezinden bilim insanları akciğer kanseri başta olmak üzere kansere karşı etkili ilaç geliştirme projesi hazırlayacaklar. Son verilere göre ülkemizde her yıl yaklaşık 160 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Bu sayının her geçen gün arttığına şahit oluyoruz. Türkiye, AB ülkeleri içinde kansere en fazla harcama yapan ülkeler arasında yer alıyor. Onun için yerli ve milli ilaç çalışmalarına ihtiyacımız var. Ege Üniversitesi olarak, ülkemiz için kritik öneme sahip sağlıkta millileşme ve araştırma ve geliştirme çalışmalarına tam destek veriyoruz.Üniversitemiz bünyesinde köklü birimlerimiz ve seçkin bilim insanlarımız bulunuyor. Yaptığımız bu nitelikli çalışmaların kısa sürede sonuçlarını alacağımıza inanıyorum. Yürüttüğümüz tüm projeler üniversitemizi kanser özelinde sağlık alanında üretim üssü konuma getireceğine inanayım. Üniversitemiz kanser başta olmak üzere üniversitemiz öncülüğünde yürütülen yerli ve milli ilaç projeleri ile yurt dışından alınan, yüksek katma değere sahip ilaçların ithalatının önüne geçeceğiz” dedi.


Multıdisipliner olarak hazırlanacak olan proje; MD Anderson Kanser Merkezi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bülent Özpolat ve Prof. Dr. Apar Pataer ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Göksel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıları Anabilim Dalı Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Göker ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Caner tarafından hazırlanacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:28
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