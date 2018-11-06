Kansere karşı dayanıklı olmak için...

Kadınların büyük derdi olan ev temizliği, kansere karşı aslında doğal bir spormuş, biliyor musunuz? Yüksündüğümüz işin ikinci bir cephesi daha ortaya çıktı. 10 Avrupa ülkesinde 413 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, evinin temizliğini yapan hanımlar kansere karşı daha dayanıklı oluyor. Araştırma, 2 oda bir salon ev temizliğinin 1 saatlik hafif spora veya 1 saatlik tempolu yürüyüşe denk geldiğini gösterdi.

200-250 kalori yakıyorsunuz evinizi temizlerken.



Severek yapılan ev temizliği esnasında, ev içinde olan bitkilerin kendileriyle konuşuluyor veya seviliyorlarmış gibi canlanıp serpildikleri de görüldü. Yani sadece evinizi temizlemiyor aynı zamanda bir “koruyucu sağlık aktivitesi”nde bulunuyor ve hem de bitkilere yaşama sevincinden katkıda bulunuyorsunuz.

Allah’ım bu bilimsel çalışmalar daha ne hikmetleri keşfedip ibret almamıza vesile olacak, insan hayretler içinde kalıyor. Daha önceki sayfalarımızdan birinde de dikkatinizi çekmiştir: Ev temizliği, halılarda, yatak yorganda gizlenmiş mikro organizmalar akarların yani maytların da hakkından geldiği için, ev halkının astıma karşı güvencesi oluyor.. Sanıyoruz bugünden sonra ev temizliği sizin için de bir yüksünme, bezginlik konusu olmaktan çıkacaktır..

Ancak yüksünerek değil, seve seve yapmak ön şart..

Mümkün olduğunca kimyasal temizleyiciler kullanmamalısınız. Mesela arapsabunu bu konuda en iyi yardımcınız olabilir. Hem diğer kimyasallar gibi ne sizi ne çevreyi zehirler, ne de onların temizleyici becerilerinden geri kalır..

Kaçınılmaz olarak kimyasal bir temizlik maddesi kullanıyorsanız, onu solumamaya dikkat etmelisiniz.



Elektrik süpürgeleri kaba tozu toprağı alır ama gözle görünmeyen akarları diğer yanından püskürtür. Onun için su hazneli elektrik süpürgeleri kullanmanız daha iyidir.

Çalışırken mutlaka eldiven takmalısınız.

Saçlarınızı toplayıp örtmeniz, hatta bir bone ile korumanız yararınızadır.