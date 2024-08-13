Kansere çözüm bulduk dedi uçağı düştü!

Parana eyaletindeki Cascavel’den Sao Paulo’nun Guarulhos şehrine giden en az 61 yolcusu bulunan Voepass Hava Yolları’na ait ATR-72 tipi uçak, Vinhedo kentine düştü. Söz konusu uçakta bulunan isimlerden biri de "kansere çözüm bulduk" diyen Dr. Leo Ferreira'nın olduğu ortaya çıktı.

Brezilya'daki uçak kazasında rajik bir şekilde ölen 8 Kanser uzmanından biri olan Dr.Leo Ferreira, vücudun T hücrelerini tümörlere saldıracak şekilde düzenlemenin bir yolunu bulduğunu iddia etmişti.

İŞİN İÇİNDE İLAÇ LOBİSİ Mİ VAR?

Söz konusu hipotezin gerçekleşmesi halinde kanserin tedavisi tam anlamıyla bulunmuş olacaktı. 61 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası akıllara ilaç lobisinin Dr. Leo Ferreira'yı durdurmak için kanlı bir suikast mı gerçekleştirdi sorusunu getirdi.

Mikrobiyoloji ve İmmünoloji alanında büyük başarılara imza atan Leonardo Ramos Ferreira, biyografinde kendisini şöyle özetliyordu;

Amacım bağışıklık sisteminin kendini ve kendini tanımayanları nasıl tanıdığını kontrol etmektir. Bu bilgi, otoimmünite ve organ nakli reddinde bağışıklık toleransını yeniden tesis etmemize ve kanser ve inatçı enfeksiyonlarda bağışıklığı artırmamıza olanak tanıyacaktır. Bu işi başarıyla yürütmek için gereken geniş uzmanlığa ve motivasyona sahibim. Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nde (MUSC) ve Hollings Kanser Merkezi'nde Mikrobiyoloji ve İmmünoloji alanında Yardımcı Doçentim ve Rejeneratif Tıp ve Hücre Biyolojisi alanında nezaketen çalışıyorum.

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Harvard Üniversitesi'nde profesörler Jack Strominger ve Chad Cowan ile lisansüstü öğrencisi olarak, insan gebeliğini bağışıklık toleransının bir modeli olarak inceledim ve klasik olmayan toleransı indükleyen molekül HLA-G'nin ifadesini düzenleyen bir güçlendirici unsur keşfettim. Ayrıca, klinik olarak önemli birincil insan hücrelerinde - hematopoietik kök hücreler ve CD4+ T hücreleri - CRISPR/Cas9 genom düzenlemesinin kullanımını bildiren ilk kişi oldum ve kombine CRISPR/Cas9 aracılı gen nakavt ve knock-in ile hipoimmünojenik insan pluripotent kök hücreleri ürettim.

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'da (UCSF) profesörler Qizhi Tang ve Jeffrey Bluestone ile doktora sonrası araştırmacı olarak, bir anti-HLA-A2 kimerik antijen reseptörü (CAR) oluşturdum ve birincil insan düzenleyici T hücrelerinde (Treg'ler) endojen T hücresi reseptörü (TCR) genini bu CAR geniyle değiştirmek için CRISPR/Cas9 aracılı gen knock-in'i kullandım. Elde edilen CAR Treg'ler, özellikle HLA-A2'yi in vitro ve insanlaştırılmış farelerde tanıdıktan sonra baskılayıcıydı ve nakledilen HLA-A2+ insan adacıklarına taşındı.

Laboratuvarım, otoimmünite ve organ nakli reddinde T hücresi fonksiyonunun özgüllüğünün, afinitesinin ve sinyallemesinin nasıl modüle ettiğini sistematik olarak incelemek için tasarlanmış bağışıklık reseptörlerini kullanmaya ve bu bilgiyi yeni hücresel tedaviler geliştirmek için kullanmaya odaklanmaktadır.

KAZADAN KURTULAN OLMADI

Yetkililer, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen ve uçakta bulunan herkesin ölümüne yol açan uçak kazasının enkazında tüm arama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Ekipler, Voepass adlı havayolu şirketi tarafından işletilen uçağın Vinhedo kasabasında düşmesinin ardından arama ve ve kimlik tespit çalışmaları sürdürüyordu.

Havayolu şirketi, güneydeki Parana eyaletindeki Cascavel'den Sao Paulo'daki Guarulhos havalimanına giden ATR 72-500 model uçağın 57 yolcu ve 4 mürettebat taşıdığını açıklamıştı. Daha sonra uçakta bir yolcu daha olduğu ve toplamda 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Arama ve kimlik tespit çalışmalarını yürüten ekipler, kazada ölen 34 erkek ve 28 kadının Sao Paulo'daki bir morga götürüldüğünü duyurdu.