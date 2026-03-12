Kanserden değil geç kalmaktan korkun!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Günaldı, ''Kolon kanseri, erken tanı konulduğunda tedavi başarısı oldukça yüksek olan kanser türlerinden biridir. Bu nedenle özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerin düzenli tarama programlarına katılması büyük önem taşımaktadır'' dedi.

Mart ayı, dünya genelinde Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor ve toplumda kolorektal kanser konusunda bilinç oluşturmayı, erken tanının önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kolon kanseri dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türleri arasında yer almakta olup, özellikle erken evrede tespit edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olarak öne çıkmaktadır. Kolon ve rektumdan gelişen kolorektal kanserler çoğu zaman başlangıç aşamasında belirti vermeden ilerleyebilir. Ancak düzenli tarama programları sayesinde henüz kanserleşmeden önce saptanabilen poliplerin çıkarılması ile hastalığın gelişimi önlenebilir veya erken evrede teşhis edilerek tedavi başarısı önemli ölçüde artırılabilir.

Liv Hospital Ulus Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Günaldı, kolon kanserinde tarama programlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Kolon kanseri, erken tanı konulduğunda tedavi başarısı oldukça yüksek olan kanser türlerinden biridir. Bu nedenle özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerin düzenli tarama programlarına katılması büyük önem taşımaktadır. Ailesinde kolon kanseri öyküsü bulunan kişilerde ise tarama testlerine daha erken yaşlarda başlanması gerekebilir."

Kolon kanserinin en sık görülen belirtileri arasında dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, uzun süren kabızlık veya ishal, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı, kansızlık ve karın ağrısı yer alıyor. Uzmanlar, bu belirtilerin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Prof. Dr. Günaldı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kolon kanseri riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Lif açısından zengin beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı kilonun korunması, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması kolon kanseri riskini azaltan önemli faktörler arasında yer alır. Bununla birlikte düzenli tarama testleri kolon kanseri ile mücadelede en etkili yöntemlerden biridir."

Uzmanlar, kolon kanserinin erken tanı ile büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek toplumun tarama programlarına katılımının artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor. Liv Hospital Ulus, Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemine dikkat çekmeye ve toplumda farkındalık oluşturmayı sürdürmeye devam ediyor.