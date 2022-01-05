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Sağlık Kanser teşhisinde umut veren önemli gelişme
Sağlık

Kanser teşhisinde umut veren önemli gelişme

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu. Bir kan testi ile kanserin varlığı, varsa yayılıp yayılmadığını kolay bir şekilde öğrenilebilecek. Test, kandaki 'metabolitleri' ölçmek için manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 11:27:00 -
Kanser teşhisinde umut veren önemli gelişme

İngiltere'de Oxford Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılardan oluşan bir ekip hastanın kanında metabolit adı verilen kimyasalları ölçerek çalışan yeni bir kan testi geliştirdi.

Test, kandaki 'metabolitleri' ölçmek için manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanıyor.

Sağlıklı bireyler, lokalize kanserli kişiler ve metastatik kanserli kişiler, farklı metabolomik profillere sahip.

Kanser teşhisi için ucuz ve uygulanması kolay test, bir hastanın hastalığı olup olmadığını, yayılıp yayılmadığını söyleyebiliyor.

Araştırmacılar, testin bir dizi farklı kanser üzerinde çalıştığını ve spesifik olmayan semptomları olan hastalarda bile hastalığın varlığını tanımlayabildiğini açıkladı.

Testin hem hızlı hem de ucuz olması, erken kanser teşhisinin önündeki engelleri kaldırıyor.

Kaynak: TRT Haber

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