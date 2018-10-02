Kanser tedavisi görenin ağız tadı bozulabiliyor
Kemoterapi, radyasyon veya tek başına kanserin kendisi tat ve koku almada değişikliklere sebep olur.02 Ekim 2018 Salı 18:02
Yiyeceklerin tadını daha az alıyor olabilirsiniz yada en sevdiğiniz yiyecekler artık eskisi kadar güzel tat vermiyor olabilir.
Bu tat ve koku almada meydana gelen değişikliklerle savaşmak için doktor:
● Ağız yıkamaya yardımcı özel ürünler verebilir.
● Özel bir diş bakımı için dişçinizle bir görüşme düzenleyebilir.
Evde, tat almada meydana gelen değişiklik sebebiyle ortaya çıkan kilo kaybıyla savaşmak için uyguladığınız diyeti başka bir diyetle değiştirin.
● Size güzel gözüken ve kokan yiyecekler hazırlayın.
● Acı veya metal tadını önlemek için eti tatlı meyve sularının içinde salamuraya yatırın.
● Daha fazla baharat kullanmaya çalışın.
● Yiyecekleri oda sıcaklığında servis yapın.
● Eğer pişirme esnasında çıkan koku sizi rahatsız ediyorsa fırını dışarıda kullanmaya çalışın yada aspiratör kullanın.
● Pastırma, jambon ve soğanla sebzeleri tatlandırabilirsiniz.
● Eğer ağzınızda ve boğazınızda herhangi bir yara yoksa, yiyeceklere tat vermesi için portakal veya limon gibi ekşi yiyecekler kullanın.
DİPNOT: Hayatı kolaylaştıran pek çok materyalin bugün kansere zemin hazırladığı görülüyor. Alüminyum folyolar bunların başında geliyor. Bunlarla fırında pişirme yapmamalısınız. Fırında yağsız pişirme için yağlı kağıttan faydalanın..
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