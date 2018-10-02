Kanser tedavisi görenin ağız tadı bozulabiliyor

Yiyeceklerin tadını daha az alıyor olabilirsiniz yada en sevdiğiniz yiyecekler artık eskisi kadar güzel tat vermiyor olabilir.

Bu tat ve koku almada meydana gelen değişikliklerle savaşmak için doktor:

● Ağız yıkamaya yardımcı özel ürünler verebilir.

● Özel bir diş bakımı için dişçinizle bir görüşme düzenleyebilir.

Evde, tat almada meydana gelen değişiklik sebebiyle ortaya çıkan kilo kaybıyla savaşmak için uyguladığınız diyeti başka bir diyetle değiştirin.

● Size güzel gözüken ve kokan yiyecekler hazırlayın.

● Acı veya metal tadını önlemek için eti tatlı meyve sularının içinde salamuraya yatırın.

● Daha fazla baharat kullanmaya çalışın.

● Yiyecekleri oda sıcaklığında servis yapın.

● Eğer pişirme esnasında çıkan koku sizi rahatsız ediyorsa fırını dışarıda kullanmaya çalışın yada aspiratör kullanın.



● Pastırma, jambon ve soğanla sebzeleri tatlandırabilirsiniz.

● Eğer ağzınızda ve boğazınızda herhangi bir yara yoksa, yiyeceklere tat vermesi için portakal veya limon gibi ekşi yiyecekler kullanın.

DİPNOT: Hayatı kolaylaştıran pek çok materyalin bugün kansere zemin hazırladığı görülüyor. Alüminyum folyolar bunların başında geliyor. Bunlarla fırında pişirme yapmamalısınız. Fırında yağsız pişirme için yağlı kağıttan faydalanın..