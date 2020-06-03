Kanser savaşçısı yer fıstığının inanılmaz faydaları!

Baklagiller familyasına ait olan yer fıstığı tohumlarında yüzde 45-60 oranında yağ, yüzde 20-30 oranında protein, yüzde 18 oranında karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler içermektedir. İçeriğindeki sağlıklı yağ, metobolizmanın işleyişini etkilemektedir. Oldukça sık tüketilen bir kuruyemiş türü olan yer fıstığı özellikle yağ sanayi ve çerez yapımı başta olmak üzere, sapı kuru ot ve kabuğu da çeşitli şekillerde değerlendirilmektedir.

Yer fıstığı içeriğindeki pantotenik asit ile birlikte sağlğa birçok fayda sağlamaktadır. Her mevsim rahatlıkla bulunabilen yer fıstığı potasyum, manganez, bakır, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum ve çinki mineralleri açısından da oldukça zengindir. Uzmanlar yer fıstığının bağışıklığı önemli ölçüde güçlendirdiğini ve bu sayede kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağladığını söylemektedir. Peki yer fıstığının faydaları nelerdir? Yer fıstığı nelere iyi gelir? İşte yer fıstığının bilinmeyen faydaları...

- Günde bir avuç tüketilen yer fıstığı, vücudun ihtiyacı olan proteinin yüzde 30'unu karşılar.

- İçerdiği yüksek E vitamini ile birlikte cilt sağlığına birebir gelir. Cildin deforme olmasına neden olan bakterilerle savaşır, akne ve siyah noktalar gibi cilt problemlerinin yaşanmasını engeller.

- Saçların dökülmesini önler, parlak ve canlı görülmesini destekler.

- Yer fıstığı, 'oleic yağ' gibi doymamış yağ asidi içermesi sebebiyle damar hastalıklarına birebir gelir.

- Kilo vermeye yardımcı olur. Haftada 3 defa tüketmek obezite riskini önemli ölçüde azaltır.

- Egzema ve sedef gibi hastalıkların yaşanmasını engeller.