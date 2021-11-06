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Aktüel Kanser riskini azaltan, Antioksidan kaynağı son kornişonlar kapışılıyor
Aktüel

Kanser riskini azaltan, Antioksidan kaynağı son kornişonlar kapışılıyor

Kış öncesi vatandaşlar probiyotik deposu turşularını evlerinde kurmaya devam ederken, pazarcılar da artık tezgâhlarında son kornişonları satıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 13:35:00 -
Kanser riskini azaltan, Antioksidan kaynağı son kornişonlar kapışılıyor

Kış öncesi vatandaşlar probiyotik deposu turşularını evlerinde kurmaya devam ederken, pazarcılar da artık tezgâhlarında son kornişonları satıyor.

Bursa’da pazarlarda turşuluk ürünler büyük rağbet görüyor. Turşu yapmakta en fazla kullanılan kornişonlar tezgâhlara veda etmeye başladı. Vatandaşlar yaklaşan kış öncesi bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol turşu kuruyor. Pazarlarda en fazla satılan turşuluk ürün ise kornişon. Pazarcılar diğer turşuluk ürünleri karışık satarken, kornişon salatalıklar ise tezgâhta tek ürün alarak satılıyor. Pazarda kornişon turşuların kilosu 4 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor. Pazardan kornişon salatalık alıp evde turşu kuran vatandaşlar hem daha sağlıklı turşu kurarken, hem de sağlıklı turşu elde etmiş oluyor.

Kornişon salatalıklara büyük talep olduğunu ifade eden Bursa Tuzpazarı esnaflarından Mehmet Hizmet, "Vatandaşlar en çok kornişon turşuyu kuruyor. İnsanların damak tadı en çok kornişon turşuyu seviyor. Kilosunu 4 lira 50 kuruştan satıyoruz. İnsanlar en az 5 kilo turşu alıyor. Kornişonlar artık bitmek üzere" dedi.

Salatalıkta bulunan doğal antioksidanlar turşu hâlinde korunabildiği için, vücutta oluşan hücre hasarı ya da kansere sebep olan hücre zedelenmelerinin onarılmasına imkân sağlar. Kornişon, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kemikleri ve kıkırdakları korur. Vücut sıcaklığını dengeler. Kalp sağlığını korur. Kanser riskini azaltır. Sarımsaklı kornişon turşusu alzheimer üzerinde etkilidir. Sirke kullanıldığı için mayalanma sırasında açığa çıkan laktik asit damarların açılmasına ve kan dolaşımının artmasına imkân sağlar ve bu da tansiyonu düşürür.

Ayrıca salatalık, çok iyi bir pantotenik asit kaynağı olmakla birlikte bakır, potasyum, manganez, C vitamini, fosfor, magnezyum, biotin ve B1 vitamini ihtiva eder. Hemen her ülkede yetişen ve her mutfakta bol bol kullanılan salatalığın saymakla bitmeyecek daha birçok faydası var.

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